Vụ chủ shop quần áo đánh đập, cắt áo nữ sinh: Chính thức bắt giam, khởi tố cả hai vợ chồng

Xã hội 02/01/2022 09:55

Diễn biến mới nhất của vụ chủ shop quần áo đánh đập, làm nhục nữ sinh trộm chân váy 160 nghìn đồng gây bức xúc thời gian qua, Công an thành phố Thanh Hóa mới đây đã chính thức quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 2 vợ chồng chủ shop.

Vào đầu tháng 12/2021, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một cô gái bị nhóm người liên tục có hành vi dùng vũ lực, cắt áo… xảy ra tại một shop quần áo ở Thanh Hóa. Đoạn clip nhanh chóng gây nên sự bức xúc trong dư luận xã hội vì hành vi làm nhục người khác của nhóm người trên.

Vụ chủ shop quần áo đánh đập, cắt áo nữ sinh: Chính thức bắt giam, khởi tố cả hai vợ chồng - Ảnh 1

Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã tiến hành xác minh và triệu tập người có liên quan. Theo đó, người ra tay đánh đập bé gái là chủ shop quần áo Mai Hường tên Cao Thị Mai Hường. Tại cơ quan, người này khai nhận do biết 2 bé gái trộm của shop mình chân váy có giá 160 nghìn đồng nên đã gọi bé tới để làm rõ.

Vụ chủ shop quần áo đánh đập, cắt áo nữ sinh: Chính thức bắt giam, khởi tố cả hai vợ chồng - Ảnh 2

Tại đây, dù cô bé liên tục khóc lóc xin lỗi và kêu van nhưng chủ shop quần áo vẫn liên tục đánh đập, thậm chí còn lột áo, cắt dây áo ngực của bé. Đoạn clip được chính người trong shop quay lại và đăng tải lên MXH nhằm bóc phốt cô bé nữ sinh. Tuy nhiên, đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây nên sự phẫn nộ.

Vụ chủ shop quần áo đánh đập, cắt áo nữ sinh: Chính thức bắt giam, khởi tố cả hai vợ chồng - Ảnh 3

Đáng nói, Trịnh Đình Anh (là chồng của Hường) đến shop, thấy sự việc nên đã đưa cô bé lên tầng 2 và yêu cầu cô bé trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền là 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an. Do không lo được tiền nên cô bé liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng cả Đình Anh và Mai Hường không đồng ý, liên tục nhắn tin đe doạ, yêu cầu phải giao đủ số tiền, nếu không sẽ báo công an và đưa thông tin về nhà trường và địa phương nơi em cư trú, học tập.

Vụ chủ shop quần áo đánh đập, cắt áo nữ sinh: Chính thức bắt giam, khởi tố cả hai vợ chồng - Ảnh 4

Gia đình 2 bé trong vụ việc sau đó đã đến shop Mai Hường để đưa tiền cho vợ chồng Đình Anh - Mai Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình 1 trong 2 bé xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý, còn gia đình M do không có tiền nên Mai Hường đã yêu cầu viết giấy “Đơn khất nợ” số tiền 10 triệu đồng.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ shop quần áo dù bị khởi tố nhưng không bị bắt giam. Đại diện Công an TP.Thanh Hóa cho hay, cơ quan điều tra làm đúng theo quy định.

Vụ chủ shop quần áo đánh đập, cắt áo nữ sinh: Chính thức bắt giam, khởi tố cả hai vợ chồng - Ảnh 5

Dẫn tin từ VOV, mới đây, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường về tội làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990 (là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Trong quán trình truy tố vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường bạo hành, làm nhục nữ sinh trộm chân váy, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tiến hàng thu giữ rất nhiều quần áo với số lượng lớn.

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