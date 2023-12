Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã tiến hành xác minh và triệu tập người có liên quan. Theo đó, người ra tay đánh đập bé gái là chủ shop quần áo Mai Hường tên Cao Thị Mai Hường. Tại cơ quan, người này khai nhận do biết 2 bé gái trộm của shop mình chân váy có giá 160 nghìn đồng nên đã gọi bé tới để làm rõ.

Tại đây, dù cô bé liên tục khóc lóc xin lỗi và kêu van nhưng chủ shop quần áo vẫn liên tục đánh đập, thậm chí còn lột áo, cắt dây áo ngực của bé. Đoạn clip được chính người trong shop quay lại và đăng tải lên MXH nhằm bóc phốt cô bé nữ sinh. Tuy nhiên, đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây nên sự phẫn nộ.

Đáng nói, Trịnh Đình Anh (là chồng của Hường) đến shop, thấy sự việc nên đã đưa cô bé lên tầng 2 và yêu cầu cô bé trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền là 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an. Do không lo được tiền nên cô bé liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng cả Đình Anh và Mai Hường không đồng ý, liên tục nhắn tin đe doạ, yêu cầu phải giao đủ số tiền, nếu không sẽ báo công an và đưa thông tin về nhà trường và địa phương nơi em cư trú, học tập.