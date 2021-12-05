Vụ nữ sinh trộm váy bị cắt tóc, cắt áo ngực: Lời khai đáng sợ của vợ chồng chủ shop quần áo

Xã hội 05/12/2021 13:32

Tại công an, vợ chồng chủ shop quần áo khai đã cắt tóc và cắt áo ngực của nữ sinh... yêu cầu nữ sinh phải đền bù số tiền 15 triệu đồng.

Theo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 4/12, Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường (trên đường Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa) về tội “Làm nhục người khác” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 25/11, sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo, Cao Thị Mai Hường đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên “Mai Hường” đăng nội dung “shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24h không liên hệ với shop sẽ trình báo công an” (kèm theo hình ảnh và số điện thoại của Hường).

Sau khi đọc được thông tin trên thì 2 cháu T.M và L.T.H đều sinh năm 2004, trú tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc ngày 18/11 có đến shop Mai Hường lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu M. và H. đến shop để nói chuyện.

Vụ nữ sinh trộm váy bị cắt tóc, cắt áo ngực: Lời khai đáng sợ của vợ chồng chủ shop quần áo - Ảnh 1
Hai vợ chồng chủ shop tại cơ quan chức năng - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Khoảng 9 giờ ngày 26/11/2021, M và H đi xe máy đến cửa hàng Mai Hường, H. đứng ngoài, còn M. đi vào trong. Tại tầng một, M. gặp Hường và bà Dương Thị Lan, sinh năm 1967 (mẹ chồng của Hường) cùng một số nhân viên bán hàng.

Lúc này Mai Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M. cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để Hường quay clip. Do M. không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu M., bà Lan mẹ chồng của Hường cũng lao vào dùng tay túm tóc M. Tiếp đó, Cao Thị Mai Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M.

Lúc này, Trịnh Đình Anh (là chồng của Hường) đến shop, thấy sự việc trên nên đã đưa M. lên tầng 2 và yêu cầu M. trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền là 15 triệu đồng nếu không sẽ báo Công an.

Do không lo được tiền nên M. liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng cả Đình Anh và Mai Hường không đồng ý, liên tục nhắn tin đe doạ, yêu cầu phải giao đủ số tiền, nếu không sẽ báo Công an và đưa thông tin về nhà trường và địa phương nơi M cư trú, học tập.

Vụ nữ sinh trộm váy bị cắt tóc, cắt áo ngực: Lời khai đáng sợ của vợ chồng chủ shop quần áo - Ảnh 2
Chủ shop hành hung cô gái trộm váy - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ngày 30/11/2021, gia đình 2 cháu M và H đến shop Mai Hường để đưa tiền cho vợ chồng Đình Anh - Mai Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu H. xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý, còn gia đình M do không có tiền nên Mai Hường đã yêu cầu viết giấy “Đơn khất nợ” số tiền 10 triệu đồng.

 

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin này, Công an TP. Thanh Hoá đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ shop quần áo Mai Hường là Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh và một số nhân viên của shop đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

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