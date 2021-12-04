CĐM 'lùng' được danh tính shop quần áo trong clip cắt áo ngực cô gái vì ăn trộm váy 160.000, hành động sau đó càng gây chú ý

Xã hội 04/12/2021 07:15

Hình ảnh cô gái quỳ gối, khóc lóc xin tha lỗi sau khi bị phát hiện ăn trộm đồ của shop thời trang đã khiến cư dân mạng phẫn nộ vô cùng.

Tối muộn ngày 3/12, trên MXH chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị chủ shop quần áo chửi bới gay gắt, thậm chí còn đánh đập. Lý do dẫn đến sự việc trên là vì chủ cửa hàng phát hiện cô gái ăn trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng tại cửa hàng. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở Thanh Hoá vào ngày 27/11 vừa qua.

an trom 1
Thiếu nữ trong clip bị bắt quả tang ăn trộm chiếc váy có giá 160k tại shop thời trang ở Thanh Hoá - Ảnh cắt từ clip

 

Trong đoạn clip, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang vẫn liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi mũ bảo hiểm để một người khác quay rõ mặt.

Người phụ nữ mắng gắt: "Mi (mày) định trốn à, nên nhớ mi còn chiếc xe máy dựng ngoài kia đấy nhớ. Nào có cởi mũ không. Quay rõ nó cho chị".

Thấy cô gái không làm theo mà chỉ một mực cúi gằm mặt giữ chặt mũ bảo hiểm và liên tục nức nở xin tha, chủ shop thời trang đã đạp mạnh vào vai, cúi xuống giằng co đòi lột mũ bảo hiểm của cô gái bằng được. Thậm chí, một người phụ nữ trung niên khác cũng xông vào giúp sức cởi mũ bảo hiểm.

an trom 2
Cô gái bị 2 người phụ nữ giằng cô bắt cởi mũ bảo hiểm - Ảnh cắt từ clip

Hai "chị đại" shop quần áo còn cầm kéo đe doạ cắt tóc: "Mi có cởi mũ ra hay không, cắt tóc bây giờ. Mi cũng gan thật đấy". Sau đó, người này đã dùng kéo cắt áo trong của cô gái để đe doạ.

an trom 3
Người phụ nữ được cho là chủ shop cầm kéo cắt giây áo trong của cô gái - Ảnh cắt từ clip

 

Đáng chú ý, kèm theo đoạn clip, một đoạn tin nhắn được cho là của chủ shop gửi đến cô gái trộm đồ cũng đã được chia sẻ công khai trên MXH. Theo đó, chủ shop đã yêu cầu bồi thường 15 - 30 triệu đồng nếu không sẽ đưa lên công an. "Khi nào khắc phục hậu quả xong tau (tao) nói tiếp. 15 hay 30 triệu tuỳ mi xử lý. 2 hôm nữa không khắc phục tau cho mi lên công an cho mi chừa cái thói 6 ngón đi".

an trom 4
Đoạn tin nhắn được chia sẻ kèm clip - Ảnh: Internet

Ngay sau khi sự việc trên được chia sẻ lên MXH với tốc độ chóng mặt, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Đa số đều bức xúc với cách hành xử của vị chủ cửa hàng thời trang nói trên. Theo một số netizen, hành vi ăn trộm là không đúng, nhưng cô gái đã xin lỗi đàng hoàng. Đồng thời việc đánh đập, nhục mạ người khác như vậy là không nên.

an trom 5
Bình luận chỉ trích của CĐM - Ảnh: Internet
an trom 6
Nhiều người report fanpage của shop - Ảnh: Internet

 

Không ít cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính chủ shop thời trang và kéo vào tấn công fanpage bằng loạt bình luận chỉ trích. Thậm chí, ngay khi clip được phát tán trên MXH, netizen đã "thẳng tay" đánh giá 1 sao, thả phẫn nộ trong những bài đăng.

an trom 7
Cư dân mạng đánh giá 1 sao vì hành động trong clip - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay shop thời trang và report đánh sập fanpage này.

Hiện, đoạn clip vẫn đang thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên MXH.

Vụ bé trai bị đánh dập tay ở TP.HCM: Cha mẹ ruột 'tố' con ăn trộm tiền đi chơi game nên bị đánh, chính quyền xác nhận thông tin 'cha mẹ ép đi bán vé số' không chính xác

Vụ bé trai bị đánh dập tay ở TP.HCM: Cha mẹ ruột 'tố' con ăn trộm tiền đi chơi game nên bị đánh, chính quyền xác nhận thông tin 'cha mẹ ép đi bán vé số' không chính xác

Ngay sau khi clip đánh bé trai ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã tiến hành thăm hỏi và điều tra vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn trộm váy 160k clip cô gái ăn trộm váy ăn trộm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số