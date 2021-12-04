Tối muộn ngày 3/12, trên MXH chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị chủ shop quần áo chửi bới gay gắt, thậm chí còn đánh đập. Lý do dẫn đến sự việc trên là vì chủ cửa hàng phát hiện cô gái ăn trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng tại cửa hàng. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở Thanh Hoá vào ngày 27/11 vừa qua.

Người phụ nữ mắng gắt: "Mi (mày) định trốn à, nên nhớ mi còn chiếc xe máy dựng ngoài kia đấy nhớ. Nào có cởi mũ không. Quay rõ nó cho chị".

Trong đoạn clip, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang vẫn liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi mũ bảo hiểm để một người khác quay rõ mặt.

Thấy cô gái không làm theo mà chỉ một mực cúi gằm mặt giữ chặt mũ bảo hiểm và liên tục nức nở xin tha, chủ shop thời trang đã đạp mạnh vào vai, cúi xuống giằng co đòi lột mũ bảo hiểm của cô gái bằng được. Thậm chí, một người phụ nữ trung niên khác cũng xông vào giúp sức cởi mũ bảo hiểm.

Cô gái bị 2 người phụ nữ giằng cô bắt cởi mũ bảo hiểm - Ảnh cắt từ clip

Hai "chị đại" shop quần áo còn cầm kéo đe doạ cắt tóc: "Mi có cởi mũ ra hay không, cắt tóc bây giờ. Mi cũng gan thật đấy". Sau đó, người này đã dùng kéo cắt áo trong của cô gái để đe doạ.

Người phụ nữ được cho là chủ shop cầm kéo cắt giây áo trong của cô gái - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, kèm theo đoạn clip, một đoạn tin nhắn được cho là của chủ shop gửi đến cô gái trộm đồ cũng đã được chia sẻ công khai trên MXH. Theo đó, chủ shop đã yêu cầu bồi thường 15 - 30 triệu đồng nếu không sẽ đưa lên công an. "Khi nào khắc phục hậu quả xong tau (tao) nói tiếp. 15 hay 30 triệu tuỳ mi xử lý. 2 hôm nữa không khắc phục tau cho mi lên công an cho mi chừa cái thói 6 ngón đi".

Đoạn tin nhắn được chia sẻ kèm clip - Ảnh: Internet

Ngay sau khi sự việc trên được chia sẻ lên MXH với tốc độ chóng mặt, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Đa số đều bức xúc với cách hành xử của vị chủ cửa hàng thời trang nói trên. Theo một số netizen, hành vi ăn trộm là không đúng, nhưng cô gái đã xin lỗi đàng hoàng. Đồng thời việc đánh đập, nhục mạ người khác như vậy là không nên.

Bình luận chỉ trích của CĐM - Ảnh: Internet

Nhiều người report fanpage của shop - Ảnh: Internet

Không ít cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính chủ shop thời trang và kéo vào tấn công fanpage bằng loạt bình luận chỉ trích. Thậm chí, ngay khi clip được phát tán trên MXH, netizen đã "thẳng tay" đánh giá 1 sao, thả phẫn nộ trong những bài đăng.

Cư dân mạng đánh giá 1 sao vì hành động trong clip - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay shop thời trang và report đánh sập fanpage này.

Hiện, đoạn clip vẫn đang thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên MXH.