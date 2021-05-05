Vụ bé trai bị đánh dập tay ở TP.HCM: Cha mẹ ruột 'tố' con ăn trộm tiền đi chơi game nên bị đánh, chính quyền xác nhận thông tin 'cha mẹ ép đi bán vé số' không chính xác

Xã hội 05/05/2021 12:12

Ngay sau khi clip đánh bé trai ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã tiến hành thăm hỏi và điều tra vụ việc.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 5/5, lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang tiếp tục làm rõ thông tin lan truyền trên mạng một clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh bé trai đến dập hai tay. Sự việc được các cơ quan chức năng xác nhận xảy ra trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

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Người cha đánh con bằng một cây gậy dài - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, người đàn ông trong clip là T.H.L. (sinh năm 1984, quê ở Long An). Hai vợ chồng mướn nhà trọ sống cùng con ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ông L. thường xuyên không có ở nhà trọ, còn vợ ông làm nghề bán vé số dạo. 

Tối ngày 2/5, Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) nhận được tin báo của người dân về việc cháu H.A. (học sinh lớp 5, con trai ông L.) bị cha đánh tàn nhẫn nên đã mời ông L. lên làm việc, lấy lời khai. Tại đây, ông L. khai do con ông thường xuyên chơi game, lấy tiền cha mẹ đi chơi game và bỏ học nên ông bực tức, dùng cây đánh, không may con bị xây xước. 

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Bàn tay bị đánh dập, chảy máu - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Chu Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) xác nhận có sự việc cháu H.A. bị cha đánh: "Tuy nhiên, thông tin cháu bị cha mẹ ép đi bán vé số là chưa chính xác vì xác minh tại nhà trường thì cháu học ngày 2 buổi. Nhà trường cũng cho biết một số buổi cháu bỏ học đi chơi game. Khi chúng tôi nhận được tin cháu bị đánh đã khẩn trương mời phụ huynh lên làm việc, cử cán bộ thăm hỏi, động viên cháu. Ngay hôm sau, công an cũng đã làm việc với cháu có sự giám hộ của mẹ ruột. Tại đây, cháu thừa nhận có đi chơi game và có lấy tiền của cha mẹ".

Sau khi lên làm việc với công an, người cha đã bỏ đi đâu không rõ, còn cháu bé được đưa về nhà bà nội gần đó. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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