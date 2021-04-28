Liên quan đến vụ việc bảo vệ tổ dân phố đánh 2 thiếu niên, Công an TP.HCM cho biết thêm các thông tin liên quan.

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 28/4, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi "Họp báo tình hình trật tự an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021". Tham dự có ông Hà Phước Thắng-Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng đại diện các sở, ngành.

Liên quan đến vụ việc bảo vệ tổ dân phố đánh 2 thiếu niên ở quận 10 gây xôn xao dư luận gần đây, đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã thông tin một số vấn đề liên quan. Cụ thể, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, ông L.Q.H. (người đánh hai thiếu niên) đã thừa nhận hành vi như nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, phụ huynh hai thiếu niên đã yêu cầu khởi tố. Đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, trung tá Mai Trọng Hạnh-Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã ký thông báo kết luận giám định gửi đến phụ huynh hai em N.D.T.A.và N.P.H.T. Theo đó, tỉ lệ thương tích đối với cả hai là 0%.

Bảo vệ dân phố đã có những hành động đấm, đá thẳng vào mặt 2 thiếu niên - Ảnh cắt từ clip

Cũng liên quan đến vụ việc bảo vệ tổ dân phố đánh 2 thiếu niên, bà Ninh Thị Hồng-Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết bà rất bức xúc khi xem clip. Sau khi truyền thông đăng tải thông tin, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi UBND quận 10 đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm người thực hiện hành vi cũng như những người thấy nhưng không can ngăn, đồng thời có biện pháp giúp đỡ, giáo dục trẻ em sửa sai, hòa nhập cộng đồng.

Bà còn nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy hành vi đánh, đá vào mặt và đầu trẻ em của bảo vệ dân phố là hành vi trái pháp luật, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của trẻ. Sự việc xảy ra ngay trong phòng giám thị trường học, nhiều người chứng kiến nhưng không can ngăn. Các cháu chỉ mới 14 tuổi nên quy định của pháp luật đã thể hiện rất rõ bất kể trẻ em có hành vi sai phạm ra sao, các biện pháp xử lý chỉ mang tính chất răn đe, không mang tính trừng phạt. Luật Trẻ em đã quy định trẻ em vi phạm pháp luật cũng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ".

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