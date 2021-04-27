Tối ngày 26/4, một vụ án mạng xảy ra tại một ki-ốt thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là có vay tiền với lãi suất cao nhưng không có khả năng chi trả.

Theo báo Công an nhân dân, vào tối qua ngày 26/4, một vụ án mạng đã xảy ra tại một ki-ốt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh N.T.Đ. (sinh năm 1983), thuê ki-ốt nói trên để buôn bán và sinh sống cùng vợ và các con.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 26/4, anh N.T.Đ. đang ở tại ki-ốt buôn bán thì có một nhóm 4 người đến nói chuyện. Ít phút sau, 2 bên xảy ra cãi vã, anh Đ. bị nhóm người này đánh liên tiếp vào người. Khi nạn nhân nằm bất tỉnh, nhóm đối tượng đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Công an nhân dân

Theo một số người hàng xóm, gia cảnh nạn nhân khá khó khăn, người vợ đang mang bầu. Bạn bè nạn nhân còn cho biết thêm, trước khi bị đánh tử vong anh Đ. có vay tiền với lãi suất cao và không có khả năng trả nợ.

Nhóm hung thủ hiện đã bỏ trốn, công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-mot-nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-nghi-vay-tien-lai-suat-cao-khong-co-kha-nang-chi-tra-403298.html