TP.HCM: Một đại úy công an phường bất ngờ tử vong tại phòng nghỉ

Xã hội 26/04/2021 10:08

Đại úy N.Q.Đ. (36 tuổi) là cảnh sát khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân vừa được phát hiện tử vong trong phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ phường.

Theo Tuổi Trẻ, vào ngày hôm qua 25/4, một cán bộ công an phường được phát hiện đã tử vong tại phòng nghỉ. Theo thông tin được biết, người này là đại úy N.Q.Đ (36 tuổi), hiện đang là canh sát khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. 

Cụ thể, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, tại khu vực phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, Đại úy Đ. được phát hiện đã tử vong. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra nguyên nhân cái chết. 

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Khu vực phòng nghỉ - nơi phát hiện Đại úy Đ. tử vong - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cũng theo nguồn tin cho biết, Đại úy Đ. có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp. Trong ca trực sáng 24/4, Đại úy Đ. có biểu hiện bị sốt và có đi khám bệnh, sau đó xin nằm nghỉ tại phòng của cán bộ chiến sĩ phường.

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