Sang nhà bạn trai chơi, người phụ nữ 28 tuổi tử vong do bị bỏng nặng

Xã hội 26/04/2021 08:47

Nguyên nhân vụ cháy khiến một cô gái trẻ tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Báo Thanh Niên đưa tin, tối ngày 25/4, công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về vụ cháy diễn ra ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vụ cháy diễn ra bất ngờ khiến 1 người tử vong và 1 người bị bỏng nặng

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 23/4 đã diễn ra vụ cháy tại nhà bà Trần Thị N. (66 tuổi, ở thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Người dân xung quanh đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng công an và phòng cháy chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức chữa cháy, cấp cứu người bị nạn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhưng vì diễn ra bất ngờ và lan mạnh nên đã khiến anh A. (36 tuổi, con trai bà Nhung) và chị N. (28 tuổi, phương Kỳ Bá, TP.Thái Bình - bạn gái của anh A.) bị bỏng nặng.

 

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Hiện trường vụ cháy sau khi đã được dập lửa - Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau khi đưa được nạn nhân ra khỏi vụ cháy, anh A. và chị N. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, lúc 20 giờ 40 ngày 24/4, chị N. tử vong vì vết bỏng quá nặng. Một số thông tin cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra, chị N. và anh A. có xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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