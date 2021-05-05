Rợn người khi thấy người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng dải khăn tang

Xã hội 05/05/2021 11:32

Người dân khu vực xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bàng hoàng phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây bằng dải khăn tang tại khu vực cánh đồng làng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 5/5, lãnh đạo UBND xã An Đồng xác nhận thông tin sáng sớm cùng ngày, người dân địa phương trong lúc đi tập thể dục buổi sáng phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sanh ở khu vực cánh đồng làng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 5/5, người dân đi tập thể dục trên con đường qua cánh đồng thôn dẫn lên đê sông Hóa như thường ngày thì bỗng bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu khu vực cổng Chéo. Sau đó, những người dân ở đây đã hô hoán và báo ngay cho cơ quan công an. Tại hiện trường nơi người dân phát hiện ông I. tử vong trong tư thế treo cổ có một chiếc xe đạp thể thao. 

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Người đàn ông được phát hiện vào sáng nay - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận được thông tin, công an xã An Đồng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, báo sự việc lên cấp trên để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.V.I. (65 tuổi, trú thôn Đông Lễ Văn, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ). Theo lãnh đạo xã An Đồng, nạn nhân có vợ và hai con, một người con đang ở nước ngoài.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khoanh vùng hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa:   treo cổ tự tử tử vong

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