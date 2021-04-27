Phú Thọ: Khẩn tìm đối tượng vượt biên trái phép từ Trung Quốc, trốn khỏi khu cách ly tập trung

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đề nghị các đơn vị phối hợp truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly và tiến hành rà soát danh sách tiếp xúc gần.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, Trần Mạnh Hùng quê tại Khu Bành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Ngày 31/3, Hùng xuất cảnh sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đến 19 giờ ngày 24/4, Hùng vượt biên về nước qua đường mòn ở Cao Bằng sau đó bắt xe khách từ thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 5 giờ ngày 25/4.

Sau khi đến Hà Nội, Hùng thản nhiên đến tiệm Internet ở số 48 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Đến 13 giờ ngày 25/4, Hùng bị Công an huyện Thanh Sơn phát hiện, đưa vào Trung tâm cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây Hùng được cách ly cùng 4 cán bộ để giám sát theo dõi. Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính lần 1, đối tượng Hùng không tiếp tục ở lại cách lý theo quy định mà trốn khỏi khu cách ly vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng - Ảnh: Báo Giao Thông

Hiện tại Sở Y tế Phú Thọ đang tiến hành truy lùng đối tượng này, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan để lập danh sách những người có tiếp xúc gần với đối tượng trên chuyến xe từ Cao Bằng đến Hà Nội và ở tiệm Net tại Hà Nội.

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