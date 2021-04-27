4 nam học sinh THPT bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hải Dương bắt quả tang khi đang cho ma túy dạng lỏng vào điếu cày để hút.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào tối ngày 26/4, Cơ quan công an tỉnh Hải Dương cho biết đang điều tra vụ việc học sinh THPT tẩm ma túy dạng lỏng vào thuốc lào rồi hút ở một quán nước ven đường.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 55 phút ngày 25/4, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Dương đã phát hiện 4 nam học sinh THPT có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm lọ thủy tinh hình trụ đường kính 1cm, cao 5cm và điếu cày bằng tre.

4 học sinh bị bắt quả tang gồm: T.C.Đ. (16 tuổi), Đ.Q.H.A. (15 tuổi), đều trú tại phường Cẩm Thượng, Đ.P.Đ. (15 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi) và N.Đ.M. (16 tuổi, trú tại phường Thanh Bình) thuộc TP.Hải Dương.

4 học sinh tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đây là loại ma túy dạng lỏng mới xuất hiện trên thị trường với nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau. Để sử dụng, các nam sinh này đã tẩm vào thuốc lào rồi dùng điếu cày để hút. Tại cơ quan công an, nhóm này khai mua loại ma túy trên tại khu vực chợ Thanh Bình, TP.Hải Dương của một người đàn ông không quen biết với giá 150.000 đồng/lọ.

Công an TP.Hải Dương hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Sốc với phát ngôn MXH của hot girl 'buôn' ma túy liên tỉnh: 'Còn trẻ khoẻ sao không dùng chính bàn tay của mình...' Thường xuyên chia sẻ cuộc sống "chanh sả", làm màu trang cá nhân với hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" và những bài rao giảng đạo đức, có ai ngờ, hot girl ấy lại rơi vào con đường lao lý.

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