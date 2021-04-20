Đập phá hơn 200 trăm ngôi mộ ở Hải Phòng, nghi phạm có biểu hiện thần kinh, sử dụng ma túy

Xã hội 20/04/2021 15:42

Nhiều ngôi mộ tại một nghĩa trang nhân dân ở huyện Vĩnh Bảo bị phá hoại, cơ quan công an bước đầu đã khoanh vùng, xác định được nghi phạm.

Theo Báo Lao Động, sự việc bắt đầu từ ngày 14/4, người dân đi làm đồng phát hiện hơn 100 ngôi mộ tại khu nghĩa trang nhân dân Đa Dọc, thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy bị đập phá bát hương, đồ thờ, lọ hoa trong lăng mộ. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Thắng Thủy đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp Công an huyện Vĩnh Bảo nhanh chóng vào cuộc điều tra.

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'Nóng ran' các ngôi mộ bị đập phá hàng loạt - Ảnh: Báo Giao thông

Tuy nhiên, khi chưa xác minh được đối tượng thì tối 15/4, một số ngôi mộ ở nghĩa trang Đa Dọc sau khi đã được sửa chữa xong tiếp tục bị phá, khiến người dân bức xúc.

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Sự việc liên tục xảy ra khiến nhiều người dân bức xúc - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Mới đây, cơ quan điều tra bước đầu đã khoanh vùng và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Nhu (sinh năm 1989, trú tại thôn Hà Phương). Trong quá khứ nghi phạm từng bị tai nạn, có biểu hiện thần kinh, nghiện ngập.

“Sự việc này không phải mâu thuẫn gia đình, dòng tộc, trường hợp này từng bị tai nạn xe và chấn thương sọ não, bố mẹ đã ly hôn, trong cuộc sống hằng ngày có biểu hiện không bình thường, đi đâu gặp cái gì thì lấy cái đó”, thông tin từ lãnh đạo xã Thắng Thủy cho biết trên Nông nghiệp Việt Nam.

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Nghi phạm đã bị bắt giữ - Ảnh: Báo Lao động

Qua điều tra sơ bộ, ước tính khoảng hơn 200 ngôi mộ bị phá hoại, 301 lọ hoa, 61 đài sen, 71 bát hương, 01 chậu hoa và 42 mâm bồng bằng sứ bị đập bể. Cây cối xung quanh cũng bị chặt phá không thương tiếc.

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Những vật phẩm cúng bái bị đập vỡ - Ảnh: Báo Dân trí

Người dân địa phương vô cùng bức xúc trước hành vi của kẻ xấu khi đụng chạm vào nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. 

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Từ khóa:   đập phá mộ nghiện ngập phá hoại

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