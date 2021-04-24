Sốc với phát ngôn MXH của hot girl 'buôn' ma túy liên tỉnh: 'Còn trẻ khoẻ sao không dùng chính bàn tay của mình...'

Xã hội 24/04/2021 09:15

Thường xuyên chia sẻ cuộc sống "chanh sả", làm màu trang cá nhân với hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" và những bài rao giảng đạo đức, có ai ngờ, hot girl ấy lại rơi vào con đường lao lý.

Theo Báo Biên Phòng, ngày 28/3/2021, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), lực lượng đánh án đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Trọng (sinh năm 1983, trú thành phố Đà Nẵng), Trần Văn Trung (sinh năm 1994, trú tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1997, trú tỉnh Quảng Bình) khi đang nhận 1 va ly kí gửi xe khách từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, 2 túi màu vàng chứa tinh thể màu trắng ở trong va ly ký gửi là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng 2kg.

Cụ thể, Nguyễn Vũ Trọng khai nhận, số ma túy trên được y và Trung mua của một người ở tỉnh Quảng Trị, sau đó mang về Đà Nẵng để tiêu thụ; còn Nguyễn Thị Trà My là người đi cùng, trực tiếp ra bến xe gửi va ly chứa ma túy vào Đà Nẵng. Khám xét xe ô tô các đối tượng dùng để đi chuyển, lực lượng đánh án thu giữ thêm 205 viên ma túy tổng hợp, kí hiệu WY và 1,4gram ketamine.

Sốc với phát ngôn MXH của hot girl 'buôn' ma túy liên tỉnh: 'Còn trẻ khoẻ sao không dùng chính bàn tay của mình...' - Ảnh 1
Các đối tượng Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung cùng tang vật - Ảnh: Báo Biên Phòng

Theo thông tin từ Thanh Niên, đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2 cho biết, dưới vỏ bọc một người kinh doanh bất động sản, Nguyễn Vũ Trọng là đối tượng cầm đầu đường dây đưa lượng lớn ma túy từ biên giới Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ. Trong khi đó, My là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Cô theo Trọng phụ giúp việc cò đất, được Trọng bao nuôi nên nghỉ học để làm người yêu. My cũng từng bị xử phạt hành chính trong một buổi tiệc ma túy cùng với Trọng.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, trên mạng xã hội, Trà My xây dựng hình ảnh “thần tiên tỉ tỉ”, khiến nhiều bạn bè đồng lứa ngưỡng mộ với những bức ảnh cổ trang đẹp tựa tiên nữ. My cũng thường xuyên rao giảng đạo lý, khuyên răn giới trẻ. Có lần, "hot girl" còn chia sẻ dòng trạng thái: "Còn trẻ khoẻ, còn tương lai sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ? Ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi, còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt".

Sốc với phát ngôn MXH của hot girl 'buôn' ma túy liên tỉnh: 'Còn trẻ khoẻ sao không dùng chính bàn tay của mình...' - Ảnh 2
 Những hình ảnh được cho là của 'thần tiên tỷ tỷ' trên trang cá nhân - Ảnh: Thanh Niên
Sốc với phát ngôn MXH của hot girl 'buôn' ma túy liên tỉnh: 'Còn trẻ khoẻ sao không dùng chính bàn tay của mình...' - Ảnh 3
Những bộ ảnh đậm chất cổ trang của 'hot girl' - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị
Sốc với phát ngôn MXH của hot girl 'buôn' ma túy liên tỉnh: 'Còn trẻ khoẻ sao không dùng chính bàn tay của mình...' - Ảnh 4
Cuộc sống đời thường 'chanh sả' của 'hot girl' - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc 

Từng rao giảng đạo lý phải sống bằng chính đôi bàn tay chứ không phải "những thứ dơ bẩn", thế nhưng My lại rơi vào vòng lao lý bởi những việc làm bất chính, điều này khiến cho không ít người ngao ngán trước việc làm của "thần tiên" tỷ tỷ. 

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