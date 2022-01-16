Phản cảm nhóm thanh niên đóng giả nhân viên y tế, vào nhà dân tung tin F0 để câu view

Chỉ vì một clip câu view, nhóm thanh niên này đã đóng giả thành lực lượng y tế, vào nhà dân và tung tin có F0 cần cách ly.

Đoạn clip này được đăng tải trên TikTok và YouTube với tựa đề "Đang Ăn Nhậu Bỏ Chạy Tán Loại Hồn Vía Lên Mây Cái Kết Phản Đòn Của Chị Đại". Trong clip, hai thanh niên đã vào một nhà dân, mặc trang phục bảo hộ và giới thiệu mình là nhân viên y tế sau đó thông báo có một đối tượng F0 đang sống trong nhà dân. Video này nhanh chóng bị chỉ trích dữ dội vì nội dung phản cảm và không phù hợp để đem ra "câu view". Đoạn clip được đăng tải trên YouTube để câu view Nội dung clip cụ thể là hai thanh niên này đã mặc trang phục bảo hộ, vào một nhà dân đang tổ chức ăn nhậu và cầm theo một danh sách "ở xã đưa xuống", đồng thời thông báo rằng trong số những người đôi ăn uống có một người đã có kết quả xét nghiệm F0. Thậm chí, hai thanh niên này còn chuẩn bị cuộn dây đỏ để phong tỏa xung quanh căn nhà này để thực hiện cách ly tại chỗ.

Hai thanh niên khiến những người đang ăn nhậu hoảng hốt và bỏ chạy tán loạn Ngay khi được biết tin, những người đang ăn nhậu bỗng bỏ chạy tán loạn và lập tức đeo khẩu trang vào. Tuy nhiên, hai thanh niên trên vẫn tiếp tục tiến hành lấy thông tin của người nghi nhiễm để đi cách ly tập trung và còn cho biết những người đang tụ tập cần phải cách ly tại chỗ. Ngay sau đó vài phút, hai thanh niên này bỗng tháo khẩu trang ra, vừa chạy xung quanh nhà và cười đùa rằng bản thân chỉ đang "giỡn" mà thôi. Ngay sau đó lại quay lại nhìn vào camera và tuyên bố 'chỉ giỡn thôi' Thật ra, việc tập trung ăn uống khi dịch bệnh đang căng thẳng và cũng không tuân thủ quy tắc 5K là một hành vi đáng lên án, nhưng việc giả mạo nhân viên y tế để thực hiện các clip câu view thì không hề được chào đón. Dưới đây là một vài bình luận chỉ trích từ netizen:

- Mọi người ơi cái này không phải chuyện vui đùa để đăng lên YouTube đâu. - Bây giờ lại còn mang cả nhân viên y tế chống dịch ra để làm trò tiêu khiển trên YouTube. Đến "ạ" với các ông. - Thật sự cần nhận ngay cái nút report cho những nội dung thế này. - Hết chuyện đem ra câu like câu view nên làm content "bẩn" này à? Ảnh: Chụp màn hình

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-cam-nhom-thanh-nien-dong-gia-nhan-vien-y-te-vao-nha-dan-tung-tin-f0-de-cau-view-446361.html