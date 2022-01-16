Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể về nguyên nhân dẫn đến 5 người tử vong sau bữa ăn. Vụ việc cũng được cho là có nhiều điểm khó hiểu và khó lý giải.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ 5 người trong gia đình tử vong sau bữa cơm trưa, sáng 16/1, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Kim Động vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi 4 người sau bữa cơm và người chồng không đến ăn nhưng mới tử vong. Hiện, các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định nhưng chưa có kết quả cụ thể.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cũng chỉ rõ, trong vụ việc này có nhiều tình tiết rất khó hiểu chưa lý giải được, nên để tìm ra nguyên nhân cụ thể sẽ phải chờ vào các kết quả giám định của cơ quan chức năng. Cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế cùng vào cuộc để hỗ trợ việc điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân.

Căn bếp nhà ông Sản Trước đó, liên quan vụ việc 4 người chết sau bữa cơm trưa, tối ngày 16/1 vừa qua, tiếp tục có thêm một người qua đời dù không đến ăn cơm. Người qua đời được xác nhận là người con rể - anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Nguyễn Thị Tươi). Nạn nhân được xác nhận qua đời sau gần 20 ngày hôn mê sâu. Trước đó, gia đình xác nhận anh Dũng không tham gia do bận công việc ở Thái Bình. Sau khi nhận được tin anh Dũng mới quay về, lúc này người con đã tử vong. Sau khi lo hậu sự cho bé, người vợ là chị Tươi cũng được bệnh viện trả về, đến buổi chiều thì người thân phát hiện anh này cũng trong tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Trước đó, vụ việc xảy ra tại nhà ông ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) khi gia đình 2 con gái sang nhà ba mẹ ăn cơm trưa. Mâm cơm hôm đó có 9 người gồm vợ chồng ông Sản, gia đình 2 con gái là Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình. Đến tối cùng ngày, 2 cháu nhỏ là con của chị Tình, chị Tươi bị đau bụng, nôn mửa và tử vong. Chị Tình, chị Tươi sau đó cũng có dấu hiệu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị cũng đều không qua khỏi. Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Kim Động đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Tổng hợp, Internet

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa: Thêm người con rể qua đời dù không ăn cơm Tối 15/1 người con rể trong gia đình đã qua đời sau thời gian dài hôn mê. Người này trước đó cũng được gia đình xác nhận là không dùng cơm cùng gia đình.

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