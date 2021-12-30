Vụ 4 người trong gia đình tử vong sau bữa ăn trưa: Các nạn nhân đã ăn gì?

Xã hội 30/12/2021 08:50

Sau “bữa ăn trưa kinh hoàng”, 4 người trong một gia đình đã tử vong. Theo đó, các món ăn trong bữa ăn đều là những món gia đình bình thường hằng ngày, không có món ăn “lạ” nào.

Vụ việc xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn S. (trú xã Hùng An) vào trưa ngày 26/12 vừa qua. Theo đó, ông Sơn có làm cơm và mời gia đình 2 con gái sang ăn. Đến tối cùng ngày, 2 cháu bé nhỏ là con của 2 người con gái bị đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. 2 người con gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 28/12, một người đã không qua khỏi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Tươi; cháu N.V.H.N. (8 tuổi, con trai chị Tươi); chị Nguyễn Thị Tình; cháu P.T.A.B. (4 tuổi, con chị Tình).

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Con đường dẫn vào nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

 Cũng trong chiều cùng ngày, Bộ Công an và Bộ Y tế đang về làm việc với huyện về sự việc. Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi đối với trường hợp đã tử vong trước đó để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Về các món ăn bữa cơm của gia đình ông Sơn, theo thông tin trên Phụ Nữ Việt Nam, lãnh đạo UBND xã Hùng An cho biết, bữa cơm trưa 26/12 chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường với các món ăn như đậu, rau cần, chả, thịt rang.

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Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND huyện Kim Động cho biết, trong buổi ăn trưa 26/12, chồng chị Tươi là anh Nguyễn Văn Dũng không tham gia ăn cùng. Tuy nhiên, theo thông tin trên VTV24 người dân địa phương cho biết, người con rể của ông Sơn mặc dù không tham gia bữa cơm, nhưng trên đường đưa thi thể vợ từ Hà Nội về quê lo hậu sự cũng đột nhiên bị hôn mê và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

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