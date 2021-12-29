Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Người giúp việc hé lộ nhiều thông tin nghiêm trọng

Xã hội 29/12/2021 20:14

Người giúp việc tại ngôi nhà của gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về câu chuyện này, đồng thời bày tỏ mong muốn pháp luật sẽ xử lý vụ việc thật chính xác.

Theo VietNamNet, người giúp việc tại nhà bé N.T.V.A trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tên là Lê Thị Tích, năm nay 73 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, cho biết bản thân vẫn còn vô cùng đau xót khi biết tin cô bé đã qua đời. Được biết, bà Tích là người đã chăm sóc bé A. từ lúc cô bé mới chỉ 4 tháng tuổi, khi đó Nguyễn Trung Kim Th. và bà Nguyễn Thị Hạnh còn chung sống, thời gian dài nên bà xem bé A. như cháu ruột của mình.

Bà Tích cho biết, sau khi hai vợ chồng ông Th. ly hôn, ông Th. có đề nghị bà Tích hãy sang căn hộ trong chung cư Saigon Pearl tại quận bình Thạnh để giúp ông chăm sóc bé A. Tại đây, ông Th. trả cho bà Tích 6 triệu tiền lương để bà lo chuyện cơm nước và lo lắng cho bé A.

“Cậu Th. mỗi tuần đưa tôi 800 ngàn đồng đi chợ. Mọi ăn uống của con bé, sinh hoạt trong nhà, một tay tôi làm hết. Cậu Th. sớm đi làm, tối về, thi thoảng 2 - 3 ngày mới ngồi ăn cơm với bà cháu tôi." - Bà Tích kể với VietNamNet.

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Bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang khi thực nghiệm hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Vào tháng thứ 3 kể từ khi bà Tích sang giúp việc cho ông Th. thì ông Th. có dẫn Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, Gia Lai) về chung sống. Khi này, ông Th. giới thiệu rằng Trang là "bạn" và kêu bé A. hãy gọi Trang là "cô Trang". Theo lời kể của bà Tích, Trang là một người tính toán chi li, khi mới về nhà chung sống, Trang chỉ đưa cho bà 3 cục thịt bò nhỏ và trừ đi 100 nghìn đồng tiền chợ của tuần đó.

Về vấn đề bạo hành bé A., bà Tích quả quyết, khi có mặt bà Tích thì Trang chưa từng động tay chân với bé A. mà chỉ có vài lần lớn tiếng trong lúc dạy học mà thôi.

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Người giúp việc hé lộ từ khi ông Th. dẫn bà Trang về chung sống thì ngôi nhà có nhiều xáo trộn - Ảnh: Internet

Có một lần khi bé A. bị sốt cao, bà Tích có tìm mẹ của bé (tức Hạnh) để báo cáo tình hình. Lúc Hạnh tới trường để thăm A. vào 2 ngày sau thì bà Tích phải đứng canh chừng. Trong một lần nói chuyện điện thoại với bạn bè, bà Tích đã vô tình kể những gia đình cho bạn nghe và bị Trang nghe được, bao gồm cả chuyện để Hạnh gặp bé A. Vì vậy, Trang đã kể cho ông Th. nghe nên ông Th. đã đuổi việc bà Tích. Sau đó, Trang có dặn bảo vệ chung cư tuyệt đối không được để bà Tích vào nhà và còn bêu xấu bà Tích lên Facebook.

Sau khi nghỉ việc ở nhà ông Th. bà Tích vì xem a. như cháu ruột nên nhiều lần tìm gặp để thăm bé A. nhưng lại bị Trang ngăn cấm. Khi gọi hỏi Hạnh (mẹ ruột bé A.) thì cũng không có nhiều thông tin.

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Người giúp việc tin rằng, ông Th. đồng lõa trong việc hành hạ bé A. - Ảnh: Internet

Bà Tích cho hay, bé A. là một cô bé rất hiểu chuyện, lễ phép và ngoan ngoãn, vâng lời người lớn,.. Vì vậy, khi nhận điện thoại vào đêm ngày 22/12 của ông ngoại A, thông báo rằng bé đã qua đời, bà không tin vào tai mình nữa.

“Tôi không ngờ cô Trang hành hạ con bé dã man như thế. Giờ tôi day dứt là không thể gặp con bé lần cuối. Tôi nghĩ ông Th. đồng lõa với bà Trang hành hạ con bé. Tình cảm đã làm cho ông ấy mờ mắt, để cho cô ta hành hạ con bé dã man. Tôi mong pháp luật xử đúng người, đúng tội, để cho cháu tôi được nhắm mắt." - Bà Tích nói với VietNamNet.

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