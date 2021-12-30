Người mẹ trong gia đình đã có những tiết lộ về tình tiết trong “bữa ăn trưa kinh hoàng” khiến 2 con gái và 2 cháu ruột tử vong.

Vừa qua, nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sự việc 4 người trong một gia đình đột ngột qua đời sau khi cùng nhau ăn cơm trưa. Theo đó, vụ việc xảy ra tại nhà ông S. khi gia đình 2 con gái sang nhà ba mẹ ăn cơm trưa. Đến tối cùng ngày, 2 cháu bé nhỏ là con của 2 người con gái bị đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. 2 người con gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 28/12, 2 người đã không qua khỏi. Bốn nạn nhân gồm: Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi). Anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) đang trong tình trạng hôn mê.

Căn nhà của ông S. nằm sâu trong ngõ nhỏ (Ảnh: Dân Việt) Mới đây, vợ ông S. là bà Th. đã có những tiết lộ về tình tiết trong bữa ăn kinh hoàng ngày hôm đó. Bà cho biết, vợ chồng chỉ có 2 con gái vẫn thường xuyên qua lại và cùng nhau ăn cơm vào cuối tuần. Theo bà Th. các con của bà sau khi xây dựng gia đình vẫn có cuộc sống bình thường, cùng có công việc làm ở công ty gần nhà. Nói về mối quan hệ giữa vợ chồng các con, chia sẻ với Zing, bà Th cho biết cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị Tình rất hạnh phúc, còn chị Tươi thì không được như vậy.

Căn bếp nhà ông S. bà Th. (Ảnh: Dân Việt) Sự việc xảy ra đến bây giờ khiến bản thân bà Th. vẫn chưa thể hiểu ra cơ sự. Bà Th. nói gia đình bà không có kế hoạch về việc tổ chức ăn cơm gia đình. Phải đến gần trưa, lúc đi chợ thì bà được con gái là chị Nguyễn Thị Tươi gợi ý về nhà ngoại ăn cơm. Sau đó bà Th. gọi gia đình chị Tình đến ăn cùng. Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, bà Th. cũng cho biết, trong mâm cơm hôm đó có tất cả 9 người gồm; hai vợ chồng bà và bố chồng, vợ chồng chị Tình và 2 đứa con. Riêng gia đình chị Tươi chỉ có 2 mẹ con, anh D. (chồng chị Tươi) hôm đó không có mặt vì sang Thái Bình giúp việc. Anh D. (chồng chị Tươi) khi nhận được tin liền quay về, lúc này đứa bé đã tử vong. Sau khi lo hậu sự cho bé, người vợ là chị Tươi cũng được bệnh viện trả về, đến buổi chiều thì người thân phát hiện anh này cũng trong tình trạng hôn mê. Ảnh minh họa: Internet Nói về các món ăn, bà Th. cho biết bữa trưa hôm đó cả nhà cùng nhau ăn thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Người nấu ăn là Tình và Tươi. Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Kim Động đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

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