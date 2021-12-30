Hai cặp vợ chồng trong vụ 4 người chết sau bữa cơm trưa: Có 1 cặp hôn nhân không hạnh phúc

Xã hội 30/12/2021 19:41

Người mẹ trong gia đình đã có những tiết lộ về tình tiết trong “bữa ăn trưa kinh hoàng” khiến 2 con gái và 2 cháu ruột tử vong.

Vừa qua, nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sự việc 4 người trong một gia đình đột ngột qua đời sau khi cùng nhau ăn cơm trưa. Theo đó, vụ việc xảy ra tại nhà ông S. khi gia đình 2 con gái sang nhà ba mẹ ăn cơm trưa. Đến tối cùng ngày, 2 cháu bé nhỏ là con của 2 người con gái bị đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. 2 người con gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 28/12, 2 người đã không qua khỏi.

Bốn nạn nhân gồm: Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi). Anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) đang trong tình trạng hôn mê.

Hai cặp vợ chồng trong vụ 4 người chết sau bữa cơm trưa: Có 1 cặp hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh 1
Căn nhà của ông S. nằm sâu trong ngõ nhỏ (Ảnh: Dân Việt)

Mới đây, vợ ông S. là bà Th. đã có những tiết lộ về tình tiết trong bữa ăn kinh hoàng ngày hôm đó. Bà cho biết, vợ chồng chỉ có 2 con gái vẫn thường xuyên qua lại và cùng nhau ăn cơm vào cuối tuần. Theo bà Th. các con của bà sau khi xây dựng gia đình vẫn có cuộc sống bình thường, cùng có công việc làm ở công ty gần nhà.

Nói về mối quan hệ giữa vợ chồng các con, chia sẻ với Zing, bà Th cho biết cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị Tình rất hạnh phúc, còn chị Tươi thì không được như vậy.

Hai cặp vợ chồng trong vụ 4 người chết sau bữa cơm trưa: Có 1 cặp hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh 2
Căn bếp nhà ông S. bà Th. (Ảnh: Dân Việt)

Sự việc xảy ra đến bây giờ khiến bản thân bà Th. vẫn chưa thể hiểu ra cơ sự. Bà Th. nói gia đình bà không có kế hoạch về việc tổ chức ăn cơm gia đình. Phải đến gần trưa, lúc đi chợ thì bà được con gái là chị Nguyễn Thị Tươi gợi ý về nhà ngoại ăn cơm. Sau đó bà Th. gọi gia đình chị Tình đến ăn cùng.

Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, bà Th. cũng cho biết, trong mâm cơm hôm đó có tất cả 9 người gồm; hai vợ chồng bà và bố chồng, vợ chồng chị Tình và 2 đứa con. Riêng gia đình chị Tươi chỉ có 2 mẹ con, anh D. (chồng chị Tươi) hôm đó không có mặt vì sang Thái Bình giúp việc.

Anh D. (chồng chị Tươi) khi nhận được tin liền quay về, lúc này đứa bé đã tử vong. Sau khi lo hậu sự cho bé, người vợ là chị Tươi cũng được bệnh viện trả về, đến buổi chiều thì người thân phát hiện anh này cũng trong tình trạng hôn mê.

Hai cặp vợ chồng trong vụ 4 người chết sau bữa cơm trưa: Có 1 cặp hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nói về các món ăn, bà Th. cho biết bữa trưa hôm đó cả nhà cùng nhau ăn thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Người nấu ăn là Tình và Tươi.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Kim Động đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

Người mẹ đau đớn kể lại 'bữa cơm định mệnh' khiến 2 con và 2 cháu tử vong: 'Mấy hôm nay, tôi không ngủ được'

Người mẹ đau đớn kể lại 'bữa cơm định mệnh' khiến 2 con và 2 cháu tử vong: 'Mấy hôm nay, tôi không ngủ được'

"Bữa cơm định mệnh" vào trưa 26/12 vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, gia đình bà Thắm chỉ nấu những món ăn bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ 4 người tử vong sau bữa ăn trưa tử vong sau bữa cơm trưa tại nhà ông bà ngoại mối quan hệ của vợ chồng 4 người tử vong sau ăn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số