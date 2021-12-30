Người mẹ đau đớn kể lại 'bữa cơm định mệnh' khiến 2 con và 2 cháu tử vong: 'Mấy hôm nay, tôi không ngủ được'

Xã hội 30/12/2021 14:37

"Bữa cơm định mệnh" vào trưa 26/12 vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, gia đình bà Thắm chỉ nấu những món ăn bình thường.

Liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình lần lượt tử vong sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên, trao đổi với Nhịp Sống Việt, bà Nguyễn Thị Thắm (trú thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng khi 2 con gái và 2 cháu ngoại qua đời. Được biết, vợ chồng bà chỉ có 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và Nguyễn Thị Tình (25 tuổi). Cả 2 đều đã lập gia đình, sống tại xã Ngọc Thanh và Đồng Thanh (cùng huyện Kim Động).

Kể về ngày xảy ra vụ việc thương tâm, bà Thắm nghẹn ngào cho hay, bữa cơm trưa vào ngày 26/12 không nằm trong dự định ban đầu vì ngày thường các con đi làm, chỉ có chủ nhật mới về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Tuy nhiên, hôm đó, khi bà Thắm đi chợ, gặp chị Tươi nên đã rủ gia đình con qua ăn cơm. Khi về nhà, bà tiếp tục gọi điện cho gia đình chị Tình, hẹn qua nhà ăn cơm.

Người mẹ đau đớn kể lại 'bữa cơm định mệnh' khiến 2 con và 2 cháu tử vong: 'Mấy hôm nay, tôi không ngủ được' - Ảnh 1
Khu vực bếp nấu ăn bữa trưa ngày 26/12 - Ảnh: Dân Việt

Do bữa cơm bất ngờ nên gia đình bà không chuẩn bị nhiều thức ăn, chỉ có các món bình thường như thịt lợn, chả lợn, đậu phụ, rau cần và trứng do 2 con gái chế biến. Người mẹ khẳng định trong bữa cơm không có gì bất thường.

Bữa cơm hôm đó có tổng cộng 9 người, gồm vợ chồng bà Thắm, chị Tươi cùng 2 con, vợ chồng chị Tình cùng 2 con. Chồng chị Tươi là anh Nguyễn Văn Dũng không đến nhà vợ vì đi làm sơn hộ người bác bên Thái Bình. 

"Tất cả mọi người ngồi chung một mâm. Trong bữa cơm, các cháu nhỏ thỉnh thoảng chạy đi chơi" - bà Thắm khẳng định những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng nhà bà ăn "lẩu ếch" hay "nấm" dẫn đến ngộ độc là hoàn toàn sai sự thật.

Sau khi ăn khoảng 30 phút, bé N. (9 tuổi, con trai chị Tươi) bắt đầu bị nôn, đau tức ngực, chân tay run, co giật, mắt trợn, sùi bọt mép và cứng đơ người. Lúc này, chị Tươi không giữ được bình tĩnh, chỉ khóc và hét lớn. Người thân xoa dầu cho bé trai rồi chuyển đi Bệnh viện Nhi Hưng Yên cấp cứu, sau đó cháu tỉnh táo hơn chút nhưng vẫn tiếp tục kêu đau.

Người mẹ đau đớn kể lại 'bữa cơm định mệnh' khiến 2 con và 2 cháu tử vong: 'Mấy hôm nay, tôi không ngủ được' - Ảnh 2
Ngôi nhà của vợ chồng ông S. - Ảnh: Dân Việt

5 phút sau khi bé N. được đưa đến bệnh viện thì bé B. (5 tuổi, con chị Tình) cũng bắt đầu bị đau cổ, được đưa xuống Bệnh viện Nhi Hưng Yên cấp cứu. Tuy nhiên, ngay trong tối 26/12, hai đứa trẻ cùng tử vong. Gia đình từ chối giám định pháp y và các cháu được đưa về tổ chức an táng.

Sang ngày 27/12, chị Tươi và chị Tình mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến chiều 28/12, chị Tươi qua đời. Trưa 29/12, chị Tình cũng không qua khỏi. 

Sau khi lo hoàn tất hậu sự cho con, anh Dũng (người không tham gia bữa cơm) lên Hà Nội đưa thi thể vợ về nhà thì bị ngất và hiện vẫn hôn mê sâu, đang được cấp cứu tại Hà Nội. Thi thể chị Tươi đã được Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm pháp y.

Nhắc đến sự việc, bà Thắm bật khóc: "Mấy hôm nay, tôi không ngủ được, quá đau đớn! Tôi tha thiết xin xuống đám tang 2 cháu, nhưng gia đình không cho, sợ tôi lại bị sốc ngất nằm viện".

Người mẹ đau đớn kể lại 'bữa cơm định mệnh' khiến 2 con và 2 cháu tử vong: 'Mấy hôm nay, tôi không ngủ được' - Ảnh 3
Nhiều người dân sang thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông S. - Ảnh: Dân Việt

Nói về nghi vấn gia đình bà bị hãm hại trong bữa cơm, bà Thắm cho hay không nhận thấy điều gì bất thường: "Chồng của Tình xét nghiệm máu thì không có gì bất thường. Vợ chồng tôi và những người còn lại trong bữa cơm cũng bình thường. Trên mạng xã hội có nhiều tin đồn làm ảnh hưởng tâm lý gia đình. Chúng tôi đã khổ lại thêm khổ, như đứt từng khúc ruột".

Ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiếp tục đang khám nghiệm hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm.  

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Sau “bữa ăn trưa kinh hoàng”, 4 người trong một gia đình đã tử vong. Theo đó, các món ăn trong bữa ăn đều là những món gia đình bình thường hằng ngày, không có món ăn “lạ” nào.

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