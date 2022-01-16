Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa: Thêm người con rể qua đời dù không ăn cơm

Xã hội 16/01/2022 11:34

Tối 15/1 người con rể trong gia đình đã qua đời sau thời gian dài hôn mê. Người này trước đó cũng được gia đình xác nhận là không dùng cơm cùng gia đình.

Liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình tử vong sau khi dùng cơm trưa. Tối ngày 15/1 vừa qua, dẫn tin từ Zing, lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xác nhận anh Nguyễn Văn Dũng đã tử vong. Anh Dũng là chồng chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) - một trong 4 người tử vong sau bữa ăn trưa.

"Tối cùng ngày, thi thể của anh Dũng đã được đưa về địa phương. Cơ quan chuyên môn đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết" - lãnh đạo địa phương nói.

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa: Thêm người con rể qua đời dù không ăn cơm - Ảnh 1

Thời gian qua, nhiều người vẫn không hết bàng hoàng trước sự việc 4 người trong một gia đình đột ngột qua đời sau khi cùng nhau ăn cơm trưa. Theo đó, vụ việc xảy ra tại nhà ông ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) khi gia đình 2 con gái sang nhà ba mẹ ăn cơm trưa.

Mâm cơm hôm đó có 9 người gồm vợ chồng ông Sản, gia đình 2 con gái là Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình. Đến tối cùng ngày, 2 cháu bé nhỏ là con của 2 người con gái bị đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. 2 người con gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị cũng đều không qua khỏi.

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa: Thêm người con rể qua đời dù không ăn cơm - Ảnh 2
Căn bếp nhà ông Sản

Bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) cho biết bữa ăn không có kế hoạch từ trước. Bà đi chợ thấy chị Tươi nên rủ về ăn cơm cùng. Sau đó, bà gọi thêm gia đình chị Tình. Bữa cơm được 2 chị em Tình chế biến, có các món thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần.

Gia đình xác nhận anh Dũng không tham gia do bận công việc ở Thái Bình. Sau khi nhận được tin anh Dũng mới quay về, lúc này người con đã tử vong. Sau khi lo hậu sự cho bé, người vợ là chị Tươi cũng được bệnh viện trả về, đến buổi chiều thì người thân phát hiện anh này cũng trong tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Kim Động đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

Ảnh: Tổng hợp, Internet

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Người mẹ trong gia đình đã có những tiết lộ về tình tiết trong “bữa ăn trưa kinh hoàng” khiến 2 con gái và 2 cháu ruột tử vong.

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