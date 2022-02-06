Vụ bé gái với 9 dị vật trong đầu: Nạn nhân vẫn hôn mê, suốt mấy ngày Tết không thấy người mẹ đến thăm con

Xã hội 06/02/2022 14:33

Mới đây, ông nội cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu đã lên tiếng tiết lộ về tình hình sức khỏe của cháu mình hiện tại.

Liên quan đến vụ bé Đ.N.A., (3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) với 9 dị vật trong đầu, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022), ông Đỗ Hữu Chức (ông nội của nạn nhân) cho biết, hiện cháu A. vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa thể tiến hành phẫu thuật và mọi sự gia đình đều trông vào các y, bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn.

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Hình ảnh chụp X quang phát hiện 9 dị vật tronf đầu - Ảnh: Internet

Ông Chức cho biết thêm vào ngày 27 tháng Chạp (tức ngày 29/1/2022), cháu A. đã được các bác sĩ tháo bột cánh tay. Gia đình rất mừng vì cháu bé bước đầu đã có tiến triển.

"Suốt mấy ngày Tết, bố cháu ở đó trông, túc trực, đến ngày mùng 4 Tết, các chị ở nhà nhớ bố quá nên gia đình để bác gái (chị bố cháu A.) lên thay. Đến sáng nay, tôi gọi điện lên hỏi thì được báo, cháu đã cử động được ngón chân.

Mấy ngày Tết, ngày nào tôi cũng thắp hương, cầu khấn ông bà, tổ tiên để cầu mong phù hộ cho cháu, qua được kiếp nạn này. Cháu còn bé quá mà đã phải chịu nỗi đau lớn đến như thế" - ông Chức nói.

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Ông nội của nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Ông Chức cảm thấy rất xót xa khi nhìn cháu gái mới 3 tuổi nằm bất động trên giường cấp cứu, phải thở máy, người đầy kim tiêm. Hiện gia đình chỉ biết nhờ vào các y, bác sĩ giúp đỡ.

"Tôi, bố cháu hay bác cháu nhiều đêm gần như thức trắng, chỉ dám chợp mắt ít phút rồi lại chạy ra, chạy vào để xem bác sĩ có gọi gì còn hỗ trợ.

Các y, bác sĩ cũng động viên bảo gia đình không nên qua lo lắng, nếu có vấn đề gì bất thường của cháu thì máy sẽ báo" - ông Chức bày tỏ và nói, nếu bằng mắt thường, thậm chí vén tóc của cháu cũng khó có thể thấy các vị trí bị găm đinh.

Ngoài ra, ông Chức cũng bày tỏ niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là cháu A. vượt qua nguy nan. Việc xử lý người gây ra nỗi đau đớn cho cháu sẽ do cơ quan chức năng thực hiện, gia đình hy vọng là đúng người, đúng tội.

Người thân của cháu A. cũng thông tin, trong những ngày Tết vừa qua, nhiều người, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và gửi các lời chúc tốt đẹp, sớm qua khỏi đến cháu. Đây là sự động viên, giúp đỡ rất to lớn với gia đình.

Riêng về mẹ cháu A., theo người thân, trong suốt mấy ngày Tết, gia đình cũng không thấy mẹ cháu liên hệ lên viện để xin trông, thăm con hay gặp các con ở nhà.

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Cháu bé được phát hiện có 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Internet

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A.. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Được biết, sau khi ly hôn chồng (bố ruột của bé A.), chị L. nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên. Cả hai chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Đến tháng 9/2021, chị L. mang theo cháu A. cùng Huyên chuyển đến thuê trọ tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội.

Quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A. là con riêng của người tình nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.

Từ tháng 9/2021 đến nay, Huyên đã 4 lần hành hạ bé A. bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay.

Hiện, sự việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

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