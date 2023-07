Bé gái hiện đã qua cơn nguy kịch và có phản xạ tay chân - Ảnh: Internet

Bên cạnh hi vọng cháu gái sẽ "vượt qua kiếp nạn" này, ông Chức cũng bày tỏ rằng việc xử lý người gây ra nỗi đau đớn này cho cháu sẽ do cơ quan chức năng thực hiện đúng người, đúng tội.

Trước đó, vào ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người". Đối tượng Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu. Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.