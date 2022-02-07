Các bác sĩ vẫn chưa thể tiên lượng trước điều gì về diễn tiến tình trạng sức khỏe của bé gái 3 tuổi, nhưng bé hiện đã tạm thời qua được giai đoạn nguy kịch và có phản xạ tay chân.

Theo chia sẻ thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu thương tâm, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác dâu của cháu Đ.N.A. (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết cháu bé vẫn còn đang hôn mê, được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đồng thời, các bác sĩ thông tin rằng vẫn chưa thể tiên lượng trước điều gì về diễn tiến của bé A., song, bé đã tạm thời qua được giai đoạn nguy kịch. Cháu cũng đã có những phản xạ cử động về tay chân, là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Hồi sát Tết, các bác sĩ đã tiến hành tháo bột ở cánh tay cho bé. Chị Huyền Anh cho biết: "Ca phẫu thuật lấy đinh chưa thể tiến hành, để phẫu thuật được có lẽ vẫn cần thời gian dài phía trước".

Cháu bé đã điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: VietNamNet Cho tới thời điểm hiện tại, bé A. đã nhập viện cấp cứu tròn 3 tuần. Thời gian vừa qua, bé được bố và ông nội thay phiên chăm nuôi, yêu cầu phải test PCR âm tính trước khi vào chăm. Riêng về mẹ cháu A., trong suốt mấy ngày Tết, gia đình cũng không thấy mẹ cháu liên hệ lên viện để xin trông, thăm con hay gặp các con ở nhà. Ngoài ra, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ông ng Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.) chia sẻ: "Gia đình cũng rất mừng vì cháu đã bước đầu có tiến triển tốt hơn. Mấy ngày Tết, ngày nào tôi cũng thắp hương, cầu khấn ông bà, tổ tiên để cầu mong phù hộ cho cháu, qua được kiếp nạn này. Cháu còn bé quá mà đã phải chịu nỗi đau lớn đến như thế".

Bé gái hiện đã qua cơn nguy kịch và có phản xạ tay chân - Ảnh: Internet Bên cạnh hi vọng cháu gái sẽ "vượt qua kiếp nạn" này, ông Chức cũng bày tỏ rằng việc xử lý người gây ra nỗi đau đớn này cho cháu sẽ do cơ quan chức năng thực hiện đúng người, đúng tội. Trước đó, vào ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người". Đối tượng Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu. Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.

Vụ hai mẹ con tử vong thương tâm ở phòng trọ: Vợ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, chồng chở con lớn đi chúc Tết về thì phát hiện sự việc kinh hoàng Mới đây, vụ việc người đàn ông phát hiện vợ mình tử vong với tư thế treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt khiến dư luận xôn xao. Mới đây, những chi tiết xung quanh vụ việc dần được hé lộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-viec-be-gai-3-tuoi-voi-di-vat-trong-dau-nan-nhan-da-qua-con-nguy-kich-co-phan-xa-tay-chan-448862.html