Bé trai 5 tuổi nuốt pin cúc áo gây bỏng chít hẹp thực quản, bác sĩ đưa ra lưu ý quan trọng cho bố mẹ!

Hơn 5 giờ mắc kẹt, cục pin tiết hoá chất mạnh gây bỏng chít hẹp thực quản độ 2B, xì dò doạ thủng xuất huyết...

Theo báo Tin Tức/ TTXVN đưa tin, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các bệnh viện nhi tại TP.HCM tiếp nhận nhiều trẻ đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do hóc dị vật. Trong số đó, có trường hợp đặc biệt là một bé trai 5 tuổi ngụ ở Cần Thơ được chuyển viện đến bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cấp cứu vì bị hóc cục pin cúc áo có đường kính 2cm. Sau hơn 5 giờ mắc kẹt, cục pin tiết hoá chất mạnh gây bỏng chít hẹp thực quản độ 2B, xì dò doạ thủng xuất huyết...

Theo các bác sĩ, với các loại pin bị kẹt lại ở thực quản cần phải được lấy ra trong vòng 2 giờ sau khi nuốt. Vì nếu để kéo dài, pin bắt đầu ăn mòn và có thể gây thủng mạch chảy máu, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu trẻ lớn, chỉ nuốt phải một viên pin kích thước dưới 12mm và đã qua dạ dày, thì không cần can thiệp khẩn nếu không có triệu chứng, chỉ chụp lại X-quang sau 4 ngày để xem dị vật đã được tống xuất ra ngoài hay chưa.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố xử trí một trường hợp trẻ bị hóc dị vật trong ngày Tết - Ảnh: Báo Tin Tức

Không chỉ tiếp nhận những trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu vì hóc dị vật, Bệnh viện Nhi còn ghi nhận nhiều trường hợp trẻ cấp cứu vì tai nạn giao thông, bị bỏng, điện giật,… Cụ thể là một bệnh nhi 16 tháng tuổi ngụ ở Tây Ninh trong không may bò vào nơi gia đình đang cúng có phần nước nóng, dẫn đến tình trạng bị phỏng 30% ở nhiều nơi trên cơ thể. Hiện vẫn đang được bác sĩ điều trị tích cực.

Mặt khác, trong thời gian khoảng 3 tuần trở lại đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp bệnh nhi sử dụng pháo tự chế và nổ ngay trên bàn tay cầm pháo, gây tổn thương nghiêm trọng đến chức năng của bàn tay.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Ngọc Ngà - Khoa Bỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay, khoảng 2 năm trở lại đây, năm nào khoa Bỏng - Chỉnh hình cũng tiếp nhận những bệnh nhi nhập viện vì đốt pháo tự chế. Đặc biệt, năm nay số lượng bệnh nhân tăng nhiều, hầu hết rơi vào những bệnh nhi từ 10 tuổi trở lên.

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