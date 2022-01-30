Do có mâu thuẫn với gia đình, một người phụ nữ ở Đắk Lắk đã vò 1 xấp tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng rồi nuốt vào bụng. Sau đó, gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu để tiến hành thủ thuật gắp ra.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 30/1, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) vừa tiến hành làm thủ thuật nội soi gắp thành công 12,5 triệu đồng trong bụng một nữ bệnh nhân.

Cụ thể, vào chiều 29/1, bệnh nhân H.T.H (SN 1991, trú huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, có bị kích động mức độ vừa. Sau khi tiếp nhận, Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã khẩn trương làm thủ thuật nội soi gắp ra 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình làm thủ thuật nội soi gắp tiền từ bụng bệnh nhân ra gặp rất nhiều khó khăn, bệnh nhân bị kích thích nên sau đó, các y bác sĩ đã chuyển bệnh nhân H vào phòng mổ gây mê gắp tiếp 6 triệu đồng còn lại.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật thành công cho người phụ nữ nuốt tiền vào bụng - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, VTC News đưa tin, phía người thân cũng cho biết rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc hy hữu này là do mâu thuẫn gia đình, chị H đã vò tổng số tiền 12,5 triệu đồng, tiền polymer loại mệnh giá 500.000 đồng nuốt hết vào bụng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: "Sau khi làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, trong lúc làm thủ thuật cũng có những nguy cơ chảy máu do tiền polymer còn mới và rất sắc không thấm nước dễ tổn thương". Đây cũng là trường hợp hiếm gặp, nếu không kịp thời lấy tiền ra có thể xảy ra các biến chứng như tắc ruột hoặc tổn thương thành ruột, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Hiện tại, sau khi làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của nữ bệnh nhân đã ổn định.

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