Đắk Lắk: Một người phụ nữ nuốt trọn 12,5 triệu đồng tiền polymer do mâu thuẫn gia đình

Xã hội 30/01/2022 12:51

Do có mâu thuẫn với gia đình, một người phụ nữ ở Đắk Lắk đã vò 1 xấp tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng rồi nuốt vào bụng. Sau đó, gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu để tiến hành thủ thuật gắp ra.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 30/1, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) vừa tiến hành làm thủ thuật nội soi gắp thành công 12,5 triệu đồng trong bụng một nữ bệnh nhân.

Cụ thể, vào chiều 29/1, bệnh nhân H.T.H (SN 1991, trú huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, có bị kích động mức độ vừa. Sau khi tiếp nhận, Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã khẩn trương làm thủ thuật nội soi gắp ra 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình làm thủ thuật nội soi gắp tiền từ bụng bệnh nhân ra gặp rất nhiều khó khăn, bệnh nhân bị kích thích nên sau đó, các y bác sĩ đã chuyển bệnh nhân H vào phòng mổ gây mê gắp tiếp 6 triệu đồng còn lại.

thu thuat noi soi
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật thành công cho người phụ nữ nuốt tiền vào bụng - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, VTC News đưa tin, phía người thân cũng cho biết rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc hy hữu này là do mâu thuẫn gia đình, chị H đã vò tổng số tiền 12,5 triệu đồng, tiền polymer loại mệnh giá 500.000 đồng nuốt hết vào bụng.

 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: "Sau khi làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, trong lúc làm thủ thuật cũng có những nguy cơ chảy máu do tiền polymer còn mới và rất sắc không thấm nước dễ tổn thương". Đây cũng là trường hợp hiếm gặp, nếu không kịp thời lấy tiền ra có thể xảy ra các biến chứng như tắc ruột hoặc tổn thương thành ruột, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Hiện tại, sau khi làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của nữ bệnh nhân đã ổn định.

Vợ làm tóc đến 2h sáng, chồng nấu mì mang tận nơi: Lấy đúng người sẽ được làm công chúa!

Vợ làm tóc đến 2h sáng, chồng nấu mì mang tận nơi: Lấy đúng người sẽ được làm công chúa!

Chắc hẳn nhiều chị em sẽ "ghen tị" với người vợ trong câu chuyện này lắm đây!

Xem thêm
Từ khóa:   thủ thuật nội soi người phụ nữ nuốt tiền vào bụng Đắk Lắk

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số