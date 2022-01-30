Sau khi đi "thu nhỏ" âm đạo tại một spa, người phụ nữ 38 tuổi bị rách 3 cm âm đạo và trực tràng, gây ra tình trạng chảy máu kéo dài.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29/1, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp cấp cứu của nữ bệnh nhân V.H.T. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) do thủng thành sau âm đạo thông vào trực tràng sau khi thực hiện phẫu thuật thu nhỏ âm đạo tại một cơ sở spa chưa được cấp phép. Cụ thể, vết rách khoảng 3 cm. Do đó, các bác bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu cầm máu, vá thành âm đạo và trực tràng cho người bệnh.

Bệnh nhân cho biết bản thân không tự tin trong đời sống chăn gối. Do đó, vào cuối năm 2021, chị đến một spa tìm hiểu về dịch vụ se khít vùng kín, thu nhỏ âm đạo. Chị được tư vấn đây là một thủ thuật đơn giản và có thể làm ngay trong 30 phút. Sau khi được "thu nhỏ" âm đạo vào buổi sáng, đến trưa người bệnh phát hiện máu chảy kéo dài ở vùng hậu môn, âm đạo. Quay lại spa khám, chị được đưa đến Bệnh viện Bình Dân cấp cứu, phải phẫu thuật vá thành âm đạo và trực tràng.

Các bác sĩ bệnh viện Bình Dân đang tiến hành phẫu thuật cho nữ bệnh nhân - Ảnh: Thanh niên

Ben cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, bác sĩ Trần Văn Minh Tuấn, khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân - bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân T., cho biết trường hợp rách âm đạo, trực tràng thường không gây nguy hiểm tính mạng nếu phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, tai biến có thể để lại di chứng lâu dài nếu không theo dõi sát sao sau mổ, vết thương cần được chăm sóc tốt vì vùng này khó lành và dễ nhiễm trùng.

Ngoài ra, một trong những biến chứng có thể gặp là rò trực tràng thông vào âm đạo gây rất nhiều phiền toái và đau khổ cho người bệnh. Đôi khi, tình trạng rò có thể xuất hiện vài tháng sau khi vết thương tưởng như đã lành. Một khi có xuất hiện rò trực tràng - âm đạo, cần phải tiếp tục phẫu thuật vá rò.

Đồng thời, các bác sĩ còn khuyến cáo rằng việc "lỏng âm đạo" là tình trạng nhiều phụ nữ gặp nhưng chưa được hiểu đúng đắn về chẩn đoán và điều trị. Do đó, các chị em cần lựa chọn đúng nơi chăm sóc sức khỏe uy tín để được tư vấn và điều trị tốt nhất.

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