Bé trai 13 tuổi nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ, 4 cạnh sắc nhọn kẹt chặt ở thực quản

Xã hội 12/01/2022 14:21

Cậu bé bị sốt được người nhà mua thuốc về cho uống. Tuy nhiên, ngay sau khi uống, trẻ ho nhiều, than đau họng.

Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 11/1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận một bé trai 13 tuổi đã nuốt cả viên thuốc hạ sốt còn vỏ. Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Tai Mũi Họng để thực hiện nội soi cấp cứu gắp dị vật. Đây là viên thuốc còn nguyên vỏ, được cắt vuông vức với 4 góc rất sắc nhọn.

Theo thông tin từ phía gia đình, trước đó cậu bé bị sốt được người nhà mua thuốc về cho uống. Tuy nhiên, ngay sau khi uống, trẻ ho nhiều, than đau họng. Các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang kiểm tra hình ảnh và ghi nhận dị vật cản quang ở vùng thực quản. Các bác sĩ đã phải rất khó khăn mới kéo thành công dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, niêm mạc thực quản của bệnh nhi vẫn bị trầy xước, phải tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Bé trai 13 tuổi nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ, 4 cạnh sắc nhọn kẹt chặt ở thực quản - Ảnh 1
Hình ảnh viên thuốc được lấy ra từ thực quản bệnh nhân - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Từ trường hợp trên, bác sĩ ra cảnh báo, viên thuốc còn nguyên vỏ là dị vật rất nguy hiểm khi không may lọt vào đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp. Cạnh của vỏ bao thuốc rất bén, có thể làm tổn thương thực quản và các động mạch bên cạnh, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm gây áp xe thành sau họng, áp xe cổ, áp xe – thủng thực quản, tổn thương mạch máu... đe dọa tính mạng.

Tai nạn hóc dị vật là thuốc còn nguyên vỏ có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đối tượng chiếm tỷ lệ nhiều nhất là trẻ em và người già. Các bác sĩ khuyến cáo người thân cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ và người già uống thuốc cần chú ý bóc hết vỏ bao thuốc. Trường hợp nghi ngờ hóc dị vật cần nhanh chóng chuyển đến bệnh viện để được can thiệp kịp thời.

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Gia đình bé cho biết, trước 2 giờ nhập viện, bé đã vào nhà vệ sinh nhét thanh sắt thông cống vào hậu môn rồi rút ra không được.

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