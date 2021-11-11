Thái Bình: Thấy trẻ nhỏ quấy khóc, người phụ nữ tại cơ sở mầm non dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chặt chân tay

Xã hội 11/11/2021 08:18

Thấy cháu N. khóc nhiều nên Lê Thị L. (là em gái chủ Lớp mầm non Sao Việt) đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chặt chân tay cháu bé, không cho cháu bé 2 tuổi này khóc tiếp.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 10/11, TAND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lê Thị L. (tên gọi khác là Lý, SN 2002, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội "Hành hạ người khác" theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/4, thấy cháu H.N.N. (SN 2020, trú tại xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) quấy khóc nhiều nên Lê Thị L. (là em gái chị Lê Thị Hương G., chủ Lớp mầm non Sao Việt, có địa chỉ tại tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, Tổ 8, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chặt chân, tay cháu N. để không cho cháu khóc tiếp.

Thái Bình: Thấy trẻ nhỏ quấy khóc, người phụ nữ tại cơ sở mầm non dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chặt chân tay - Ảnh 1
Người phụ nữ dùng khăn vải nhét vài miệng và giữ chặt tay chân - Ảnh: Người Lao động

Vụ việc được 1 cô giáo dạy chung tại lớp học này quay lại và cung cấp cho gia đình cháu bé. Quá bức xúc trước hành vi tàn bạo này, chị Bùi Thị N. (SN 1993, là mẹ của cháu bé) đã đưa clip lên mạng xã hội vào ngày 28/6. Cùng với đó, gia đình cháu N. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an, yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhanh chóng điều tra, xác minh, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Lê Thị L. đang là sinh viên và thường xuyên phụ giúp, trông coi trẻ cho chị tại lớp mầm non này.

Do tính chất nhạy cảm của vụ việc, các tình tiết bạo hành của bị cáo dễ gây tổn thương cho trẻ nhỏ, phiên tòa đã được xử kín theo quy định. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP. Thái Bình đã tuyên phạt Lê Thị L. 1 năm 9 tháng tù giam theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015.

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