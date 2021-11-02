TP.HCM: Chỉ đạo khẩn về chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Xã hội 02/11/2021 16:47

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 427 tỷ đồng.

Theo báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, ngày 2/11, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi Sở GD-ĐT, Sở Tài chính, UBND TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện về triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.

UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT, Sở Tài chính, UBND TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Cụ thể, đối tượng được nhận hỗ trợ gồm: trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập (không bao gồm học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Mức hỗ trợ được thực hiện một lần theo số tháng thực học. 

Trong đó, mức hỗ trợ đối với nhà trẻ là 200.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 120.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2).

Học sinh mẫu giáo được hỗ trợ 160.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 100.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2).

Bậc tiểu học không thu học phí.

TP.HCM: Chỉ đạo khẩn về chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Ảnh 1
Học sinh Trường THPT Đào Duy Anh (quận 6) trong một giờ học trực tiếp cuối năm học 2020-2021 - Ảnh: Sài gòn giải phóng

Học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở được hỗ trợ với mức 60.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 30.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2).

Học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông được hỗ trợ mức 120.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 100.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2).

 

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức dạy học cho bậc trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở theo các mức 40.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 55.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2).

Thời gian hỗ trợ là học kỳ 1 năm học 2021-2022 (từ tháng 9 đến tháng 12-2021), nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố.

Trong đó, nhóm 1 là học sinh học tại các trường ở TP. Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân.

Nhóm 2 là học sinh học tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

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Mức hỗ trợ sẽ chia theo từng nhóm quận khác nhau và dao động trong khoảng từ 30.000 - 200.000 đồng/tháng.

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