Tin vui cho người dân TP.HCM: Học sinh các cấp sẽ được hỗ trợ học phí hết 3 tháng cuối năm!

Xã hội 19/10/2021 17:31

Mức hỗ trợ sẽ chia theo từng nhóm quận khác nhau và dao động trong khoảng từ 30.000 - 200.000 đồng/tháng.

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, trong cuộc họp ngày 19.10, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thông qua đề nghị của UBND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh. Trong đó nêu rõ mức hỗ trợ cho từng đối tượng tùy vào khối lớp cũng như nhóm quận khác nhau. 

Đối tượng nào...

Đối tượng cụ thể là trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Trong đó, tổng mức hỗ trợ đối với 'trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập', học viên giáo dục thường xuyên công lập là 287 tỷ đồng. Mức hỗ trợ với 'trẻ mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập' đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài, là 140 tỷ đồng.

Tin vui cho người dân TP.HCM: Học sinh các cấp sẽ được hỗ trợ học phí hết 3 tháng cuối năm! - Ảnh 1 

Và cách thức ra sao?

Theo Vietnamnet, việc hỗ trợ học phí sẽ được chia làm 2 nhóm địa phương. Nhóm một gồm học sinh tại các trường ở thành phố Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 gồm học sinh tại huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Đối với nhóm một, TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ mức đóng học phí đối với mỗi học sinh tại nhà trẻ là 200.000 đồng; mẫu giáo 160.000 đồng; THCS là 60.000 đồng; Bổ túc THCS là 60.000 đồng; THPT là 120.000 đồng; bổ túc THPT là 120.000 đồng và không thu học phí học sinh tiểu học.

Đối với nhóm 2, TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ mức đóng học phí với mỗi học sinh tại nhà trẻ là 120.000 đồng; mẫu giáo là 100.000 đồng; THCS là 30.000 đồng; bổ túc THCS là 30.000 đồng; THPT là 100.000 đồng; bổ túc THPT là 100.000 đồng và không thu học phí học sinh tiểu học.

Nguồn kinh phí thực hiện việc hỗ trợ cho học sinh các cấp được trích từ ngân sách TP.

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