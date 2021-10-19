NÓNG: Bộ công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc về đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Hậu trường 19/10/2021 14:24

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc tại trụ sở ở quận 1, TP.HCM. Lý do liên quan tới đơn tố vi phạm pháp luật trong vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện của bà Hằng đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng).

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, buổi làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra vào chiều nay (14h ngày 19/10) để làm việc liên quan tới đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) về việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của nhà hảo tâm. Ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, công bố rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết.

NÓNG: Bộ công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc về đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1

Sau khi xem xét, Phòng PC02 đã chuyển đơn đến Phòng PC01 để xử lý theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận đơn chuyển từ Phòng PC02, Phòng PC01 xét thấy thẩm quyền xác minh xử lý thuộc về Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nên chuyển đơn đến cơ quan này để giải quyết.

Được biết, hiện Phòng PC01 cũng đang thụ lý nhiều đơn tố cáo của các cá nhân, nghệ sĩ, luật sư tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác cũng như đơn của bà Hằng, một số nhà hảo tâm tố một số nghệ sĩ có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện.

Hiện vẫn chưa có thông báo mới nào về buổi làm việc này, nhưng netizen cũng đang chờ đợi một kết quả rõ ràng sau nhiều ngày 'lùm xùm' của những cơn 'bão sao kê'. 

Ảnh: Internet

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