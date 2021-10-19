Trong buổi live streams, Trang Trần liên tục bày tỏ quan điểm cá nhân khi ai đó nhắc đến mình, chốt hạ bằng câu nói 'Bây giờ tôi tu rồi, được chưa?'.

Chưa hết lùm xùm trong vụ việc của Hồ Văn Cường, cách đây ít ngày, một nữ ca sĩ được cho là bạn thân cũ của cựu người mẫu Trang Trần đã có đoạn live streams gửi lời nhắn "cực gắt" đến cô càng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ này bóc phốt Trang Trần sau khi dự tiệc sinh nhật tại quán bar của mình về đã hô mất 50 triệu đồng. Nhưng sau khi xem lại camera thì chẳng có ai đến gần túi của cựu người mẫu, thậm chí còn không nhận được sự hợp tác giải quyết vấn đề rõ ràng để nữ ca sĩ phải nghi oan cho người khác.

Cuối cùng nữ ca sĩ này kết luận: 'Vì tao tôn trọng một người từng gọi là bạn nên tao đã im lặng bao nhiêu năm nay. Mày yên tâm đi, mày chỉ cần động đến một cọng lông của tao thôi, tao sẽ ấn cho mày mấy cái nút luôn. Có nhiều bây giờ cũng đang muốn ấn cho mày cái nút rồi. Tao không làm gì mày thì cũng rất nhiều người muốn làm gì mày rồi'. Ngay lập tức, tối 18/10, Trang Trần có buổi livestream bày tỏ quan điểm trước 'người quen cũ' này.

Cựu người mẫu phản bác: "Tôi chả quan tâm, đứa nào nhắc tôi nhận hết, OK. Mọi người đừng nhắc đến thành phần tôi không muốn nhắc, ai sang trọng, ai như thế nào tự biết. Còn ai vào livestream của tôi nhắc tên người khác, tôi block luôn. Tôi bây giờ em tu rồi, bảo tôi sao cũng được, bảo tôi xấu cũng được, bảo tôi nhận cũng được, tôi nhận hết, được chưa. Ở đời này sống về hậu vận, hãy cố gắng sống cho tốt vào. Ai nói gì cũng được, thích gì cũng được, không quan trọng. Nào thì đồn tôi đủ thứ chuyện, a dua vào hội đồng tôi cũng ok. Tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là con người kiên cường, hay nói cách khác, chúng nó bảo tôi mặt dày, tôi cũng ok". Những câu nói 'bâng quơ' của cựu người mẫu trong live streams hôm qua cũng chưa giải thích được thực hư câu chuyện. Bên cạnh đó, hiện tại cả hai phía cũng chưa cập nhật thêm bất kì động thái nào trên trang cá nhân.

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