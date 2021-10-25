Bắc Giang: Dừng hoạt động cơ sở mầm non nơi bé 2 tuổi bị bạn cùng lớp đánh bầm người

Xã hội 25/10/2021 08:25

Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động của cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 vì để trẻ đánh bạn mà cô giáo không kịp thời can ngăn, cho đến khi có kết luận vụ việc.

Theo Vietnamplus đưa tin, chiều 24/10, ông Thân Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, vừa ra quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động của cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 tại thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) do cô Thân Thị Vân là chủ cơ sở vì để trẻ đánh nhau mà không biết, cho đến khi có kết luận vụ việc. Tiếp theo, sẽ xem xét rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, tối 23/10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một bé gái bị bạn cùng lớp đánh, đạp, cắn vào người khi đang ngồi trong lớp học mà không có sự can thiệp kịp thời của cô giáo.

Gia đình cháu bé bị đánh mong muốn chính quyền địa phương và ngành giáo dục sớm làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm. Sau khi nắm được thông tin, ngành chức năng đã vào cuộc xác minh. Cụ thể, vào 10 giờ 48 phút ngày 23/10 tại cơ sở Mầm non Vân Vũ 2 xảy ra sự việc cháu T.Q.T (3 tuổi) học sinh Trường Mầm non Tăng Tiến (được gửi tại nhóm trẻ vào các ngày thứ Bảy hàng tuần) đã cắn và đánh cháu V.Đ.Q (22 tháng tuổi).

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Cơ sở Mầm non Vân Vũ 2 tại thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TTXVN

Tại thời điểm xảy ra sự việc cô Thân Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp và là chủ nhóm trẻ không có mặt tại lớp (do có việc gia đình), cô Hoàng Thị Chuyên là giáo viên phụ lớp đi lấy cơm trưa có đóng cửa lớp lại.

Đến 10 giờ 52 ngày 23/10, cô Chuyên nghe tiếng khóc vội quay lại lớp thì thấy cháu Q. bị cắn nên bế cháu ra ngoài lau người và xoa cho cháu. Ngay sau đó, cô Chuyên đã gọi điện cho cô Vân để thông báo về sự việc xảy ra.

Đến 11 giờ 15 cùng ngày, cô Vân gọi điện thông báo cho gia đình cháu Q. về việc cháu bị bạn cắn và xin lỗi gia đình qua điện thoại. Sau đó, gia đình đến đón cháu Q. về nhà và phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương, có chụp ảnh và gửi lại cho cô Vân.

Sáng 24/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, UBND xã Tăng Tiến, Trường Mầm non Tăng Tiến đã đến gia đình thăm hỏi, trao đổi về sự việc của cháu Q. và đề nghị gia đình đưa cháu đi khám.

Phía gia đình cháu Q. đề nghị chính quyền và ngành giáo dục làm rõ sự việc. Đồng thời, mời cô Thân Thị Vân và cô Hoàng Thị Chuyên đến để làm rõ sự việc xảy ra tại nhóm trẻ.

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