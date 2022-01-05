Bắt chước trên phim ảnh, bé trai 6 tuổi nhét thanh sắt thông cống vô hậu môn, bác sĩ đưa ra khuyến cáo!

Gia đình bé cho biết, trước 2 giờ nhập viện, bé đã vào nhà vệ sinh nhét thanh sắt thông cống vào hậu môn rồi rút ra không được.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trưa 5/1, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, vừa cấp cứu thành công một bé trai 6 tuổi (ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) do nhét thanh sắt thông cống vào hậu môn. Gia đình bé cho biết, trước 2 giờ nhập viện, bé đã vào nhà vệ sinh nhét thanh sắt thông cống vào hậu môn rồi rút ra không được. Thói quen này do bé bắt chước từ phim ảnh và bé còn tập cho em trai 1 tuổi rưỡi nhét dị vật vào một số vị trí trên cơ thể.

Nhập viện trong đêm, bé được chỉ định mổ cấp cứu ngay. Nhóm bác sĩ khẩn trương nội soi ổ bụng thám sát thấy đoạn ruột sigma (nằm gần nhất với trực tràng và hậu môn, là một phần của ruột già) bị bầm máu, chưa thấy thủng ruột. Khi thăm dò hậu môn thấy cạnh sắt ghim chặt vào thành sau trực tràng. Các bác sĩ đã lấy thanh sắt ra ngoài theo ngả hậu môn. Hiện sức khỏe bé dần ổn định. Bé được thăm khám tâm lý và đang nhịn ăn theo dõi tiếp diễn tiến chảy máu hoặc thủng xước đường ruột.

Các bác sĩ đã kết hợp ngả bụng và hậu môn lấy thanh sắt ra ngoài theo ngả hậu môn - Ảnh: Người Lao động Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, trong lúc chơi đùa một mình, trẻ nhỏ thường tò mò tự khám phá bản thân bằng cách nhét dị vật (hạt, đồ chơi...) vào tai - mũi - họng, kể cả "chỗ kín". Việc này khiến bản thân trẻ thấy ngộ nghĩnh và thích thú, đặc biệt khi trẻ lạm dụng bắt chước theo phim ảnh độc hại tình cờ xem được hoặc chủ ý xem rồi nghiện do phụ huynh không kiểm soát tốt. Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà các bậc cha mẹ cần lưu ý. Một dị vật trong bất kỳ nơi nào của bé có thể gây nhiễm trùng và tổn thương lâu dài, thậm chí thủng loét, bỏng nếu sắc nhọn, chứa hóa chất. Do đó, phụ huynh nên rà soát xem tất cả đồ chơi trong nhà có phù hợp với lứa tuổi của bé hay không, luôn luôn quan sát cẩn thận trong lúc bé chơi đùa, kiểm soát hành vi và văn hóa phẩm, thiết bị học tập giải trí mà trẻ tiếp cận khám phá. Cách tốt nhất là phụ huynh nên dạy bé nhận thức được việc nhét đồ vật vào bất kỳ lỗ cơ thể là việc xấu và ngăn chặn, đưa trẻ thăm khám tâm lý sớm nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường.

Hoà Bình: Gắp dị vật hiếm gặp mắc kẹt ở tim nữ bệnh nhân Bà có tiền sử ung thư vú từ năm 2015, đã phẫu thuật và đặt buồng truyền hóa chất để điều trị hoá chất bổ trợ.

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