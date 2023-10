Công an TP.HCM đã lập biên bản, bàn giao tài xế, phương tiện và 6 F0 được chở trong thùng xe tải cho Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 18/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 trên quốc lộ 1A đoạn tại giao lộ Lê Trọng Tấn, phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phát hiện xe tải có mã nhận diện "luồng xanh" nhưng có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe. Tài xế xe tải chở 6 F0 vừa hoàn thành cách ly y tế trong thùng xe - Ảnh: Tiền Phong Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện trong thùng xe tải có chở 6 người là F0 cùng nhiều đồ đạc tư trang. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận rằng những người này vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở cách ly trên địa bàn phường An Bình nên nhờ chở về địa phương để khai báo y tế. Bước đầu xử lý vụ việc, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối tài xế xe tải về lỗi "chở người trên thùng xe tải trái quy định". Đồng thời, bàn giao phương tiện và những người trên xe cho Công an phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương để chuyển về địa phương theo quy định. Tài xế chạy xe gắn tín hiệu quyền ưu tiên không phép, chở người vào vùng dịch làm lây lan dịch Covid-19 Tài xế thuê xe có kiểu dáng xe cứu thương nhưng chưa được cấp phép hoạt động đưa đón người từ Phú Yên vào TP.HCM và ngược lại, không khai báo y tế, làm lây lan dịch COVID-19.