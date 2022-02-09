Lãnh đạo bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, Hà Nội, vừa lên tiếng về vụ sản phụ 36 tuổi bất ngờ tử vong sau khi sinh thường bé trai thứ 3.

Tối 8/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 tiếng ghi lại hình ảnh hỗn loạn tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Được biết, người quay đoạn clip là người thân của một sản phụ vừa mới tử vong tại đây nên yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân. Cụ thể, người này nói trong nước mắt cho biết: "Mong mọi người chia sẻ lấy lại công bằng cho chị em. Chị em đẻ thường mà bác sĩ cắt cổ tử cung đứt mạch máu tử vong… Ngày mùng 2,3 Tết còn khoẻ mạnh mà, chị đi bỏ lại 3 con, cháu vừa lọt lòng chưa nhìn thấy mặt mẹ, có ai khổ như chị không chị ơi". Cùng với lời chia sẻ là hình ảnh nạn nhân trên xe cứu thương đỗ ngay bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Nhiều người thân của sản phụ yêu cầu Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, Hà Nội làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong tối ngày 7/2 - Ảnh: Cắt từ clip Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại bệnh viện vào tối 7/2. Theo báo cáo của bệnh viện, sáng 4/2, đơn vị này tiếp nhận sản phụ P.T.L. (36 tuổi, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang mang thai 38 tuần, chuyển dạ lần 3.

Khi vào viện, sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không phù, phổi không rale, ối còn, đầu cao, tim thai 140l/p; cơn co tử cung thưa. Sản phụ được thăm khám và làm các xét nghiệm đầy đủ, siêu âm thai con ước khoảng 3,2kg. Tiên lượng đẻ thường. Bác sĩ theo dõi đến 23 giờ cùng ngày, cơn co tử cung sản phụ nhanh, tim thai tốt, cổ tử cung mở hết đầu lọt thấp. Đến 23 giờ 15 phút sản phụ đẻ thường 1 bé trai nặng 3,3kg sức khỏe tốt. Sau 5 phút rau sổ, bác sĩ kiểm tra thiếu múi rau. Bác sĩ đã kiểm tra phía mặt trước dưới tử cung có múi rau bám chặt khó lấy hết, tử cung co kém, huyết âm đạo ra nhiều. Ngay sau đó, bác sĩ đã hồi sức tích cực, tiêm thuốc cầm máu, xoa đáy tử cung nhưng huyết âm đạo vẫn ra nhiều, phải chỉ định cắt tử cung bán phần để cầm máu.

Đến 0h ngày 5/2, bệnh viện đã phẫu thuật cắt tử cung và kiểm tra lại cổ tử cung và âm đạo không thấy chảy máu. Tuy nhiên, đến 2 giờ ngày 5/2, bệnh nhân lại có dấu hiệu tụt huyết áp, mạch nhanh nhưng khó bắt. Bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực lúc 2 giờ 10 phút bắt đầu truyền 3 đơn vị khối hồng cầu, 2 đơn vị huyết tương, 1 đơn vị tủa. Bệnh nhân vẫn trong tình trạng lơ mơ, mạch dao động 125 -140 lần/phút, huyết áp dao động 70/40-90/40 mmHg, môi tím. Đến 3 giờ bác sĩ truyền hết máu, bệnh nhân vẫn lơ mơ, mạch nhanh nhỏ khó bắt. Sau khi hội chẩn và xin ý kiến Bệnh viện Hà Đông, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Hà Đông bằng ô tô có hộ tống. Chẩn đoán khi chuyển tuyến, nữ sản phụ thiếu máu nặng sau cắt tử cung bán phần do băng huyết sau đẻ thường, hội chứng rối loạn đông máu. Đại diện bệnh viện Chương Mỹ cho hay do sản phụ bị băng huyết, lòng tử cung bị chảy máu nhiều bắt buộc phải cắt tử cung để cầm máu - Ảnh: Internet Thấy tình trạng tiến triển xấu, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hà Đông. Tại đây, bệnh nhân cũng được tiên lượng nặng nên đã chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời, Bệnh viện Chương Mỹ cũng cử người ra Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, động viên gia đình và nắm bắt tình hình bệnh nhân. Đến chiều ngày 7/2, bệnh nhân trở nặng và tử vong vào hồi 19 giờ cùng ngày tại Bệnh viện Bạch Mai. Lý giải về việc vì sao sản phụ sinh thường phải cắt tử cung, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết, do sản phụ bị băng huyết, lòng tử cung bị chảy máu nhiều bắt buộc phải cắt tử cung để cầm máu. Vấn đề này do cơ địa của sản phụ. "Đây là tai biến không ai mong muốn, chúng tôi đã liên lạc và chia sẻ với gia đình bệnh nhân, phía gia đình hiện đã đồng ý với giải thích của bệnh viện và không có ý kiến gì thêm" - lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ thông tin.

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