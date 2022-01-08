Bệnh viện không báo cáo trường hợp sản phụ mắc dương tính SARS-CoV-2 bị xử phạt 34 triệu đồng

Xã hội 08/01/2022 08:33

Đại diện Bệnh viện quốc tế Green thừa nhận đã sơ suất chưa báo cáo ca F0 tới cơ quan quản lý để xin ý kiến chỉ đạo.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 7/1, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, vừa quyết định xử phạt 34 triệu đồng đối với Bệnh viện quốc tế Green do không báo cáo về việc phát hiện sản phụ nghi mắc COVID-19 và để bệnh nhân tự di chuyển bằng xe cá nhân.

Theo Thanh tra Sở Y tế, trước đó, chị H.T.H (mang thai tuần thứ 37) đã đặt lịch khám và sinh tại Bệnh viện quốc tế Green. Ngày 5/1, chị được người thân đưa đến Bệnh viện quốc tế Green khám. Sau khi khai báo y tế, sản phụ được chỉ định test nhanh và kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, người thân đã đưa sản phụ này đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Bệnh viện không báo cáo trường hợp sản phụ mắc dương tính SARS-CoV-2 bị xử phạt 34 triệu đồng - Ảnh 1
Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng bị xử phạt 34 triệu đồng do không báo cáo sản phụ dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: Internet

Bệnh viện quốc tế Green đã không báo cáo khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 tới cơ quan có thẩm quyền và để bệnh nhân tự di chuyển bằng xe cá nhân. Do đó, bệnh viện này đã vi phạm tại Điều 10 và Điều 14 Nghị định 117 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Liên quan đến việc này, bà Vũ Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng KH&TH và Quản lý chất lượng - Bệnh viện quốc tế Green cho rằng, nhân viên y tế không từ chối tiếp nhận sản phụ nghi dương tính SARS-CoV-2. Thời điểm này, sản phụ chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chưa có vấn đề cần phải xử lý cấp cứu y tế, bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao nên nhân viên y tế tư vấn một số cơ sở y tế có năng lực tiếp nhận F0 có thai trên địa bàn để lựa chọn. Nhân viên y tế cũng gợi ý gọi 115 để xin xe chở sản phụ nhưng người thân và bệnh nhân từ chối.

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