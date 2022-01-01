Các tỉnh miền Tây siết chặt các hoạt động trong dịp Tết Dương lịch 2022 vì vẫn còn nhiều người mắc Covid-19

Tại Cà Mau, nhiều ngày qua F0 giảm với khoảng 1.000 người trong 24 giờ. Để tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Cà Mau yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa và các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 31/12, Bạc Liêu ghi nhận 541 F0 mới trong 24 giờ, giảm 125 trường hợp so với ngày trước.

UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục áp dụng cấp độ 3 của dịch (vùng cam) từ 31/12. Cấp độ này cũng áp dụng đối với TP Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi và Đông Hải. Thị xã Giá Rai và huyện Hồng Dân cấp độ 2, huyện Phước Long cấp độ 1 (vùng xanh).

Tuy có huyện vùng xanh nhưng UBND tỉnh Bạc Liêu quy định quán ăn, uống và nhà hàng chỉ được bán mang về từ 4 đến 19h, người dân chỉ được phép ra đường từ 4 đến 20h mỗi ngày.

Ở các tỉnh miền Tây số ca F0 vẫn còn nhiều, một số nơi siết chặt các hoạt động trong dịp Tết Dương lịch phòng Covid-19. Ảnh Internet

Đối với các hoạt động tập trung đông người, Bạc Liêu chỉ cho phép 10 người. Quy định này cũng được áp dụng cho đám tang, tiệc cưới.

Tại Cà Mau, nhiều ngày qua F0 giảm với khoảng 1.000 người trong 24 giờ. Để tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Cà Mau yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa và các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Trong công văn do Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân ký chiều 31/12, lãnh đạo địa phương này yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch. Trong đó, đặc biệt quan tâm kiểm tra các điểm tham quan du lịch, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị…

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Với thiết bị sản xuất theo công nghệ hiện đại PMA của Pháp, một ngày mỗi trạm sản xuất từ 48-60 bình oxy (loại 40 lít), nồng độ tạo ra 99,95%. Trong đó, mỗi bình oxy có thể sử dụng cho 4 bệnh nhân.

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