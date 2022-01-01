Hà Nội vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài trong dịp Tết Dương lịch 2022 và tăng cường phòng chống Covid-19

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chíp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 31/12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành hỏa tốc Công điện số 27 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

UBND, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp và chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, tăng tối đa công suất thu dung điều trị F0 tại xã, phường, tại nhà khi đủ điều kiện.

Người dân Hà Nội đổ xô ra đường về quê đón Tết Dương lịch vào buổi chiều cuối năm. Ảnh: Vietnamnet

Đồng thời rà soát lại trang thiết bị y tế tại các trạm y tế lưu động, như ô xy, thuốc điều trị, thiết bị đo SpO2, xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu.

Các địa phương duy trì thường trực 24/24/7 các đội phòng chống dịch cơ động, tại các cơ sở y tế đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị giám sát chặt người về từ các quốc gia, vùng có dịch, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 chặt chẽ tại cộng đồng, luôn trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, xác minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng; tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, tổ chức tiêm vắc xin, thuốc, oxy y tế, giám sát dịch và nâng cao năng lực thực chất của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, tăng cường thành lập các trạm y tế lưu động, đặc biệt trong các Khu Công nghiệp, phường đông dân cư.

Tổ chức diễn tập rút kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, huy động sự tham gia của các bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y, bác sỹ nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành Y của thành phố và chủ động của cấp quận, huyện, thị xã. Thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 tại nhà, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo tiếp tục rà soát người từ 50 tuổi trở lên, tăng cường, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục tiêm vắc xin.

Sở Y tế được giao bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh, biến chủng của vi rút để chỉ đạo, đề xuất tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp, theo thẩm quyền, đảm bảo quy định trên địa bàn toàn thành phố.

Công an thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chíp tại các khu vực có nguy cơ cao; rà soát, quản lý, giám sát việc di biến động dân cư, tất cả những trường hợp ngoại tỉnh, nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn để giám sát, theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống khi cần thiết.

Đồng thời triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là trong dịp cao điểm như Tết Dương lịch 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.