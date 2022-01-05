Vỡ nợ vì Covid-19, bảo mẫu làm giả sổ đỏ vay tổng cộng gần 1,4 tỉ đồng

Sau khi lên mạng đặt mua nhiều sổ đỏ giả, bảo mẫu 1 nhóm lớp giữ trẻ ở Đà Nẵng đã mang đi cầm cố, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo Thanh Niên, ngày 5/1, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, trước đó, Thanh mở nhóm trẻ gia đình tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Do 2 năm qua vướng dịch Covid-19, nhóm trẻ đóng cửa, Thanh phải liên tục trả mặt bằng, dời địa điểm nhóm trẻ nên phát sinh nhiều chi phí, kinh tế khó khăn dẫn đến phải vay nợ nhiều người để trang trải.

Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định bắt tạm giam bảo mẫu Đoàn Thị Kim Thanh - Ảnh: Thanh Niên

Theo VietNamNet, qua giới thiệu, Thanh đến vay tiền của một người phụ nữ trên địa bàn với lãi suất 6%/tháng. Để tạo niềm tin và thuận lợi cho việc vay tiền, Thanh đã đặt mua trên mạng làm giả một sổ đỏ mang tên của Thanh tại Khu dân cư Làng Cá (quận Sơn Trà). Sau đó, Thanh đem sổ đỏ giả này làm tin để cầm cố cho người phụ nữ và vay hơn 400 triệu đồng.

Chưa dừng lại, thấy việc cầm cố sổ đỏ giả thuận lợi nên Thanh tiếp tục đặt mua thêm 7 sổ đỏ khác đều mang tên mình để đi cầm cố cho nhiều người.

Tính đến khi bị bắt Thanh đã lừa trót lọt nhiều bị hại với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

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