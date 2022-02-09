Vụ bé gái đi chơi Tết bị thanh niên lớp 10 'bắt vợ': Cán bộ công an 'giải cứu' là ai?

Xã hội 09/02/2022 09:51

Liên quan đến vụ bé gái H'Mông bị thanh niên "bắt vợ", được biết, hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập nam thanh niên và bé gái trong vụ việc đến trụ sở công an, để làm rõ xem nam thanh niên nêu trên có thực sự "bắt vợ" không, hay chỉ là trêu ghẹo nhau bình thường.

Liên qua đến vụ việc bé gái H'Mông bị thanh niên "bắt vợ" ở Hà Giang may mắn được cán bộ công an "giải cứu",  theo Dân Trí, chiến sĩ công an giải cứu bé gái trong vụ việc trên là Đại úy Lê Ngọc Tuấn, Công an viên xã Pả Vi. Còn nam thanh niên xuất hiện trong clip "bắt vợ" là Giàng Mí C., trú thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Hiện C. đang là học sinh lớp 10.

Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 7/2, tại xã Pả Vi. Hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập nam thanh niên và bé gái trong vụ việc đến trụ sở công an, để làm rõ xem nam thanh niên nêu trên có thực sự "bắt vợ" không, hay chỉ là trêu ghẹo nhau bình thường.

"Nam thanh niên kể trên trú tại xã Giàng Chu Phìn, còn bé gái trú tại xã Pả Vi, cả 2 đều là người dân tộc H'Mông. Thời điểm xảy ra sự việc, một cán bộ công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và lao vào can ngăn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc", Trưởng Công an huyện Mèo Vạc nói.

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Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều ngày 8/2, một cán bộ UBND xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) xác nhận sự việc bé gái H'Mông đang đi chơi Tết bất ngờ bị bắt về làm vợ xảy ra trên địa bàn xã.

Theo vị này, những người liên quan đến sự việc không phải người của xã Pả Vi mà chỉ đi ngang qua. Xác minh cho thấy, nam thiếu niên bắt vợ mới 16 tuổi, hiện chính quyền địa phương đã gọi người này lên làm việc, nhắc nhở.

"Lúc xảy ra sự việc, các thầy cô trên địa bàn đi vận động học sinh phát hiện đã gọi điện báo chính quyền địa phương. Sau đó, công an nhanh chóng có mặt để "giải cứu" bé gái..." - vị lãnh đạo xã Pả Vi thông tin.

 

Hà Giang: Xác minh ra người 'bắt bé gái H'Mông về làm vợ' khi đang đi chơi Tết

Hà Giang: Xác minh ra người 'bắt bé gái H'Mông về làm vợ' khi đang đi chơi Tết

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), người bắt bé gái H'Mông đang đi chơi Tết về làm vợ chỉ mới 16 tuổi.

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