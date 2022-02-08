Hà Giang: Xác minh ra người 'bắt bé gái H'Mông về làm vợ' khi đang đi chơi Tết

Xã hội 08/02/2022 19:27

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), người bắt bé gái H'Mông đang đi chơi Tết về làm vợ chỉ mới 16 tuổi.

Liên quan đến đoạn clip bé gái bất ngờ bị một thanh niên bắt về làm vợ đang lan truyền trên MXH, mới đây, theo thông tin của Vietnamnet, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin.

Cụ thể, trước đó, khi bé gái lên bản chơi dịp Tết, bất ngờ bị một nam thanh niên cố bắt về làm vợ theo hủ tục của người H'Mông. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai can thiệp giúp đỡ bé gái này. Rất may, một chiến sĩ công an đã xuất hiện để "giải cứu" cho bé gái.

Hà Giang: Xác minh ra người 'bắt bé gái H'Mông về làm vợ' khi đang đi chơi Tết - Ảnh 1
Bé gái H'Mông bị 'bắt làm vợ' may mắn được chiến sĩ cảnh sát giải cứu đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 8/2, một cán bộ UBND xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) xác nhận sự việc bé gái H'Mông đang đi chơi Tết bất ngờ bị bắt về làm vợ xảy ra trên địa bàn xã.

Theo vị này, những người liên quan đến sự việc không phải người của xã Pả Vi mà chỉ đi ngang qua. Xác minh cho thấy, nam thiếu niên bắt vợ mới 16 tuổi, hiện chính quyền địa phương đã gọi người này lên làm việc, nhắc nhở.

"Lúc xảy ra sự việc, các thầy cô trên địa bàn đi vận động học sinh phát hiện đã gọi điện báo chính quyền địa phương. Sau đó, công an nhanh chóng có mặt để "giải cứu" bé gái..." - vị lãnh đạo xã Pả Vi thông tin.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Pả Vi, trên địa bàn còn hủ tục bắt vợ nhưng diễn ra rất ít. Những năm gần đây, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân bỏ hủ tục này và đã được hạn chế.

Bé gái H'Mông đi chơi Tết bất ngờ bị 'bắt về làm vợ': Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang vào cuộc xác minh

Bé gái H'Mông đi chơi Tết bất ngờ bị 'bắt về làm vợ': Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang vào cuộc xác minh

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên đang lối kéo một bé gái để "bắt vợ" khiến nhiều người xôn xao. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc.

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