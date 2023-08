Cháu nội 'Vua Mèo' nói rõ: 'Nếu coi 'bắt vợ' như hủ tục của người H'Mông là xúc phạm chúng tôi!', nguyên nhân vì sao?

Thủ tục kéo dâu là một hình thức rút ngắn giai đoạn tìm hiểu, cưới xin của đôi nam nữ để sớm trở thành vợ chồng. Cụ thể, điều kiện để được kéo dâu là đôi nam nữ phải tìm hiểu, "ưng, kết" nhau rồi và tự nguyện, muốn sớm trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, theo phong tục của người H'Mông, để trở thành vợ chồng phải trải qua rất nhiều công đoạn như tìm hiểu, ăn hỏi, xin dâu, tổ chức cưới... chưa kể vấn đề sính lễ, thách cưới tốn kém, mất nhiều thời gian. Do đó, để giảm đi các thủ tục cưới tốn kém, cậu con trai phải về báo cho bố mẹ, họ hàng biết, tôi đã ưng cô bé đó và chúng tôi quyết định sớm trở thành vợ chồng. Đồng thời, chúng tôi sẽ bỏ qua thủ tục ăn hỏi, đám cưới rườm rà, tốn kém để tổ chức kéo dâu. Để kéo dâu, đôi nam nữ sẽ hẹn ở địa điểm nào đó và cậu con trai phải rủ thêm một vài người bạn đến cầm tay, kéo cô con gái người yêu về nhà mình. Khi đón về nhà phải làm thủ tục qua cửa bằng cách bố chàng trai lấy con gà trống to đẹp (còn gọi là gà thần canh cửa, trừ tà ma dịp đầu năm của người H'Mông) quay trên đầu cô gái 3 vòng phải, 3 vòng trái. Con gà này là tượng trưng cho thần trừ ta ma nên sau khi làm xong sẽ chính thức công nhận cô gái là con dâu của nhà người ta. Tiếp đó, gia đình làm mâm cơm để báo với tổ tiên là hôm nay, đã kéo được cô gái này về làm dâu. Khi xong rồi, nhà trai sẽ cử người đến nhà gái báo việc con gái nhà ông bà đã được chúng tôi kéo và đồng ý về làm dâu rồi. Nhà gái phải chấp nhận việc này và đây là phong tục được người H'Mông cho phép.

Nguyên hàm Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng chỉ rõ, trong phong tục, cái đẹp được gọi là phong tục tốt đẹp, văn hóa còn cái xấu gọi là 'hủ tục'.

"Đối với 'bắt vợ' không phải phải hủ tục của người H'Mông, bởi người H'Mông không có phong tục này. Nếu coi 'bắt vợ' là hủ tục thì vô hình chung anh thừa nhận đây là phong tục xấu của người H'Mông. Điều này không đúng, xúc phạm chúng tôi.

Đây là sự biến tướng, lợi dụng phong tục tốt đẹp, ý nghĩa của người H'Mông và các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, xử lý nghiêm minh các trường hợp có hành vi vi phạm", ông Bảo nói thêm.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Dân Trí, danh tính của thanh niên trong clip được xác nhận là Giàng Mí C., trú thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Hiện C. đang là học sinh lớp 10.

Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 7/2, tại xã Pả Vi. Hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập nam thanh niên và bé gái trong vụ việc đến trụ sở công an, để làm rõ xem nam thanh niên nêu trên có thực sự "bắt vợ" không, hay chỉ là trêu ghẹo nhau bình thường.

"Nam thanh niên kể trên trú tại xã Giàng Chu Phìn, còn bé gái trú tại xã Pả Vi, cả 2 đều là người dân tộc H'Mông. Thời điểm xảy ra sự việc, một cán bộ công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và lao vào can ngăn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc", Trưởng Công an huyện Mèo Vạc nói.