Đi đám giỗ về, bố mẹ hốt hoảng phát hiện con trai đã ngừng thở trong nhà riêng, người dân địa phương tiết lộ thông tin bất ngờ

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai 10 tuổi trú trên địa bàn.

Theo báo Giao Thông, ngày 10/2, ông Vũ Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận và cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai 10 tuổi trú trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều ngày 9/2, anh T.Đ.T. cùng vợ (trú xóm Tân Tiến, xã Quỳnh Bảng) đi giỗ về, phát hiện con trai là T.T.Đ. (10 tuổi) đã ngừng thở với những dấu hiệu bất thường trong nhà. Anh T. nhanh chóng tri hô và đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước đó. Sự việc ngày sau đó được trình báo lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, thi thể cháu Đ. được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục.

Theo kênh NTV - Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, ông Dương cho biết thêm: "Theo thông tin từ một số người dân địa phương, cháu Đ. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của cháu bé vẫn đang được công an điều tra, làm rõ, chưa có kết luận gì. Phía gia đình cũng đã tổ chức an táng cho cháu bé".

Theo Tổ Quốc, gia đình nói trước đó cháu Đ. vẫn bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Trưa hôm đó gia đình đi giỗ bà cố ở bên cạnh. Buổi chiều cả nhà đóng cửa thì cháu Đ. trèo hàng rào vào nhà. Khi chị gái về mở cửa thì phát hiện sự việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

