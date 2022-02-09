Xôn xao thông tin nhân viên 'xin tiền' khách vì bán xăng quá lỗ, thực hư thế nào?

Xã hội 09/02/2022 22:09

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin tại tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng nhân viên tại một số cửa hàng xăng "xin tiền" khách hàng. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh đã lên tiếng.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng nhân viên tại một số cửa hàng xăng "xin tiền" khách hàng vì bán xăng lỗ quá. Ví dụ đổ 50.000 đồng xăng, nhân viên  chỉ đổ 49.000 đồng, tức giảm 1000 đồng… 

Theo báo Pháp luật TP.HCM., ông Hoàng Trọng Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã triển khai thực hiện công điện của Bộ Công Thương về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, qua hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh báo cáo thường xuyên cũng như qua thông tin phản ảnh của người dân, lực lượng chức tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra xác minh có những thông tin chính xác và chưa chính xác.

Riêng về thông tin nhân viên "xin tiền" vì bán xăng lỗ quá, lực lượng chức năng tỉnh chưa nhận được phản ánh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng có nhận được phản ánh của người dân về việc một số cửa hàng xăng dầu huyện Lâm Hà bán giá cao hơn thị trường, Cục QLTT tỉnh đang xác minh, xử lý.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 335 cửa hàng xăng dầu. Trong đó có hai cửa hàng tư nhân ngừng bán từ ngày 7/2 do hết hàng không có nguồn cung. Riêng các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex Lâm Đồng đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường.

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Liên quan đến tình hình xăng dầu trong nước những ngày gần đây, theo Lao Động, tại TP.HCM và một số tỉnh miền Tây xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu phải nghỉ bán vì thiếu nguồn cung. Đơn cử, tại An Giang, thống kê đến tối 7/2 cho thấy, hơn 20 cửa hàng xăng dầu ngưng bán do hụt nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, thua lỗ... Một số xin ngưng bán đến hết 12/2 để cắt lỗ khi giá nhập xăng bằng với giá bán.

Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc một số điểm bán xăng dầu treo biến hết hàng xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán do nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất.

"Bộ Công Thương đã nắm được thực trạng này và có báo cáo đánh giá gửi Chính phủ nhằm có phương án xử lý. Bên cạnh đó, chúng tôi đã trao đổi với các đầu mối, nguyên tắc chung là đảm bảo tổng cung, giao nhiệm vụ cho từng đầu mối để có nguồn hàng nhanh nhất, sớm nhất", ông Đông nói. 

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