Công an quận Gò Vấp cho biết, sáng cùng ngày bé T. đã được đưa đi giám định. Hiện công an đang chờ kết quả giám định pháp y để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến bé gái 15 tuổi có thai uống thuốc tự tử, theo Sài Gòn giải phóng, ngày 14/2, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, đã đưa bé T. (15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đi giám định pháp y để làm rõ thông tin thiếu nữ này mang thai với nam thanh niên tên H. (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Theo VTC News, cũng thông tin về vụ việc, phía bệnh viện quận Gò Vấp cho biết, hiện sức khỏe và tinh thần của bé T. đã ổn định. Trước đó, cô bé 15 tuổi này được người dân đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Cô bé uống nhiều thuốc an thần, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày cho em. Qua điều trị, T. đã ổn định nên được chuyển lên Khoa Nhi của Bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Bé T. (15 tuổi) ngụ quận Gò Vấp - Ành: Thanh Niên

Đến ngày 25/1, T. test que thử thai thấy hai vạch nên đã nhắn tin cho H. thông báo sự việc, nhưng H. nói không chịu trách nhiệm. Ngày 30/1, bé T. đến công an địa phương ở Q.Gò Vấp để trình báo sự việc. Công an đã mời H. đến trụ sở làm việc. Theo lời T. kể, gia đình của H. nói sẽ chịu trách nhiệm với yêu cầu T. không tố cáo H. và cho T. về nhà ở. Sau đó, gia đình H. đón T. từ trụ sở công an về nhà ở.

Đến ngày 10/2, T. và gia đình H. xảy ra mâu thuẫn, T. đòi trở về quê. "Sáng 10/2, mẹ của H. đã chở em bỏ lại trước trụ sở công an. Nói là rước ở đâu thì trả lại ở đó" - T. nói và cho biết thêm, sau khi được mẹ H. chở đến đây, em T. đi mua 2 vỉ thuốc ngủ rồi ra quán cà phê gần đó uống với ý định tự tử thì được người dân gần đó thấy và đưa đi cấp cứu.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.