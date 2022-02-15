Trước đó, nguồn tin từ Thanh Niên cho hay, ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách từ tỉnh Bình Định về Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) để làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, liên quan tới vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa từ Bình Định vào TP.HCM nhập học rồi mất tích bí ẩn, sáng ngày 14/2, gia đình em Nghĩa (19 tuổi; quê huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã có đơn trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh.

Theo chị Nhung, đây là lần đầu Nghĩa vào TP.HCM để đi học nên gia đình sợ Nghĩa bị kẻ gian lừa đảo. Trước khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, mũ, quần tây... tất cả màu đen.

Trong tối 11/2, gia đình vẫn liên lạc được với Nghĩa để dặn dò về việc ăn uống, nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho chị Hồ Thị Cẩm Nhung (chị họ của anh Nghĩa, đang sinh sống tại TP.HCM) và gia đình. Đến khoảng 5 giờ ngày 12/2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông để đón Nghĩa nhưng không liên lạc được.

Tờ rơi tìm kiếm sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa - ẢNh: VTC News

Đến tối ngày 14/2, trao đổi với PV VTC News, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng tuyển sinh và Công tác sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, nhà trường vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em Nghĩa. Được biết, em là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Ô tô.

Theo ông Thưởng, trong học kỳ I điểm trung bình của Nghĩa đạt 8,6 (thang điểm 10), đạt 3,4 (thang điểm 4). Với kết quả này, Nghĩa đạt học lực loại giỏi.

Trong học kỳ I, dù học online nhưng các giảng viên đều đánh giá Nghĩa học tốt. Trong quá trình học, Nghĩa không có biểu hiện bất thường. Ngành Công nghệ Ô tô mà Nghĩa đang theo học thuộc hệ chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh.

Nghĩa đã đăng ký ở ký túc xá và đóng 500.000 đồng giữ chỗ, nhưng hiện nam sinh này vẫn chưa làm thủ tục.

Đội ngũ tình nguyện viên của nhà trường có mặt tại bến xe từ 4h sáng đến 9h tối để đón các bạn sinh viên nhập học. Tại đây, Nghĩa đã xuống xe, tuy nhiên không tiếp nhận sự hỗ trợ của đội tình nguyện, cũng không nhận sự hỗ trợ của người nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ gia đình, nhà trường đã báo cho công an quận Bình Thạnh và công an huyện Tây Sơn (Bình Định) để phối hợp tìm kiếm Nghĩa. "Tôi có gọi điện cho một số bạn trong nhóm 2, được phân theo nhóm học online của Nghĩa thì các bạn đều nói không nắm được thông tin gì về Nghĩa", ông Thưởng nói.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi của dư luận.