Lên chuyến xe từ Bình Định vào TP.HCM nhập học, Nguyễn Văn Nghĩa mất liên lạc với gia đình. Trích camera bến xe cũng không tìm thấy tung tích của nam sinh viên.

Dẫn tin từ báo Công An, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) trưa 13/2 đã làm đơn trình báo lên Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM về việc anh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tại Bình Định) mất liên lạc với gia đình khi vào TP.HCM làm thủ tục nhập học. Nghĩa hiện đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Hình ảnh và lời kêu gọi của gia đình nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm Nghĩa (Ảnh: báo Công An) Gia đình cho biết, ngày 11/2, Nghĩa lên chuyến xe Tân Hoa Châu, di chuyển từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đến 5 giờ ngày 12/2, xe cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi lên xe vào thành phố, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

Biển số xe khách Nghĩa di chuyển vào TPHCM (Ảnh: báo Công An) “Tôi đến bến xe đón em Nghĩa và gọi điện thoại nhưng đều không liên lạc được, nhắn tin thì không trả lời và cũng không thấy em ấy gọi điện hay nhắn tin lại sau đó. Tôi và gia đình đang rất lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, liên hệ bạn bè của Nghĩa, đến trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật hỏi thăm thầy cô cũng không biết thông tin gì về em ấy. Đây là lần đầu em Nghĩa đến TPHCM học tập nên gia đình chúng tôi rất lo lắng khi chưa tìm ra em ấy” - chị Nhung chia sẻ. Chân dung Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) bị mất tích khi vào TPHCM nhập học (Ảnh: báo Công An) Sau khi không liên lạc được với Nghĩa, chị Nhung cũng đã đến gặp nhà xe khách tại bến xe để liên hệ kiểm camera nhưng cũng không thấy Nghĩa. Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, chị Nhung và gia đình ngoài quê đã tìm kiếm khắp nơi, hỏi các mối quan hệ bạn bè của Nghĩa đều không có thông tin gì.

"Hiện cha mẹ của em đang rất lo lắng, nhà có 2 anh em, người anh đã đi nghĩa vụ quân sự. Do cha mẹ không có điều kiện dẫn em vào nhập học nên nhờ tôi đón và hỗ trợ nơi đất khách, nhưng hiện tại thì không biết Nghĩa ở đâu" - chị Nhung cho chia sẻ thêm.

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