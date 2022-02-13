Nghi án chồng đâm chết vợ bên vệ đường, rồi về nhà dùng súng bằn vào đầu, nghi tự sát

Xã hội 13/02/2022 14:37

Sau khi người vợ được phát hiện gục chết bên vệ đường với nhiều vết thương, người chồng sau đó cũng được phát hiện đã tử vong tại nhà với vết thương trên đầu, nghi dùng súng tự sát.

Dẫn tin từ VOV, ngày 12/2, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc 1 phụ nữ trên địa bàn tử vong, chồng của nạn nhân cũng được phát hiện bị thương nặng tại nhà. Nghi vấn ban đầu có thể người chồng đã sát hại vợ sau đó tự vẫn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 12/2, bên vệ đường đoạn qua địa bàn xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, người dân phát hiện một phụ nữ nằm gục chết bên đường. Nạn nhân sau đó được xác nhận là chị B.T.T (SN 1986, trú tại xã Thạch Ngàn). Tại hiện trường, chị T. tử vong với nhiều vết thương trên người. 

Nghi án chồng đâm chết vợ bên vệ đường, rồi về nhà dùng súng bằn vào đầu, nghi tự sát - Ảnh 1
Chị B.T.T được phát hiện gục chết bên đường. (Ảnh: VOV)

Ngay sau đó không lâu, người chồng là anh V.V.T (SN 1985) cũng được người dân phát hiện đã gục tại nhà với vết thương nặng trên đầu,  nghi vấn anh V.V.T đã dùng súng kíp tự bắn vào đầu mình để tự vẫn. Anh V.V.T được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. 

Dẫn tin từ Tiền Phong, Chủ tịch xã Thạch Ngàn cho biết rất nhiều khả năng anh T. đã ra tay sát hại vợ tại đoạn đường vắng, cách nhà khoảng 20 km rồi chạy xe về nhà tự tử: “Trưa qua, một số người thấy vợ chồng nạn nhân chở con bằng xe máy ra ngoài. Đến chiều lại chỉ thấy người chồng chở con về. Họ nghi ngờ, do mâu thuẫn nên anh T. đã giết vợ dọc đường rồi về nhà tự sát” - Chủ tịch xã Thạch Ngàn, thông tin.

Được biết, vợ chồng anh T. có 3 người con, con nhỏ nhất mới 4 tuổi. Chị T. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài 3 năm nay, mới về quê trước Tết. Sau thời gian cách ly COVID-19 trở về nhà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

 

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