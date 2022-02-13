Liên quan đến vụ việc bé gái 15 tuổi mang thai bị bạn trai chối bỏ, nhập viện cấp cứu vì uống thuốc an thần tự tử, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Dẫn tin từ Người Lao động, ngày 13/2, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ 1 bé gái 15 tuổi mang thai với bạn trai, sau đó uống thuộc tự tử. Nạn nhân là em T. (gần 15 tuổi, quê Cà Mau), theo điều tra bước đầu, giữa tháng 11/2021, em T. lên TP HCM để làm răng.

Sau khi lên TP.HCM, em T. ở chung với người thân tại 1 phòng trọ trên địa bàn quận Bình Thạnh. Thông quan mạng xã hội, em T. có quen biết với một thanh niên tên H. (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp). Sau thời gian làm quen, H. dẫn em T. đến một khách sạn tại quận Gò Vấp để tâm sự rồi 2 lần quan hệ tình dục.

Dẫn tin từ báo Giao thông, T. cho biết H. có xem căn cước công dân và biết T. chưa đủ 16 tuổi. Sau khi quan hệ, đến ngày 25/1, em T. thấy có biểu hiện lạ nên đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có thai nên thông báo với H. Tuy nhiên, nam thanh niên này trở mặt và chối bỏ trách nhiệm với bé T.

Trước thái độ của gã bạn trai, T. sau đó đã đến công an trình báo. Công an tiếp nhận thông tin và mời H. đến trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, đến ngày 10/2, em T. bất ngờ uống thuốc an thần tự tử, được người thân phát hiện sớm, đưa vào bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu nên giữ được mạng sống. Sau khi tiếp nhận và cứu chữa cho bé T., BV quận Gò Vấp bước đầu cho biết T. đã uống 2 vỉ thuốc an thần để tự tử vì có mâu thuẫn với bạn trai.

Sau khi tỉnh, bé T. cũng khai nhận cho biết đã uống 2 vỉ thuốc an thần để tự tử vì bị bạn trai chối bỏ trách nhiệm. Sau vụ việc, gia đình bé T. đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng để bảo vệ bé. Phía Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã nắm thông tin và tới bệnh viện gặp bé T. Hiện Hội đang chờ kết quả giám định và sẽ hỗ trợ pháp lý cho bé T.

Vụ việc hiện đang được công an điều tra làm rõ.

Đôi vợ chồng bị trộm đột nhập lúc đêm khuya, lấy 300 triệu tiền bảo hiểm con trai vừa qua đời Số tiền bị kẻ gian lấy đi bao gồm tiền được công ty bảo hiểm chi trả khi con trai 7 tuổi của anh không may qua đời cách đây khoảng 2 tháng do bị bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-dieu-tra-vu-be-gai-15-tuoi-co-thai-voi-ban-trai-uong-thuoc-tu-tu-vi-bi-choi-bo-449821.html