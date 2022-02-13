Mới: PC-COVID cập nhật thêm tính năng tự động cảnh báo nguy cơ tiếp xúc gần F0

Xã hội 13/02/2022 10:03

Ứng dụng PC-COVID liên tục được bổ sung các tính năng, tiện ích thuận lợi cho người dùng.

Theo Báo Tin tức đưa tin từ Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia, ứng dụng phòng, chống dịch PC-COVID đã được kích hoạt thêm tính năng tự động cảnh báo người dùng nguy cơ tiếp xúc với F0.

Cụ thể, PC-COVID sẽ gửi các thông báo đến những người dùng từng đến địa điểm có F0 (qua lịch sử quét mã QR), từng di chuyển phương tiện cùng F0 (qua khai báo di chuyển nội địa), tiếp xúc gần với F0 (qua tính năng tiếp xúc gần trên PC-COVID).

PC-COVID sẽ cảnh báo người dùng trong vòng 1 giờ đồng hồ nếu người dùng có quét mã QR cùng 1 địa điểm với F0. Việc cảnh báo tự động này sẽ giúp mọi người chủ động theo dõi sức khỏe của mình và có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời để bảo vệ bản thân và người xung quanh.

Mới: PC-COVID cập nhật thêm tính năng tự động cảnh báo nguy cơ tiếp xúc gần F0 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, PC-COVID cung cấp cho người dùng các tính năng chính như: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; ẩn, hiện thông tin mã QR; khai báo y tế; khai báo di chuyển nội địa; phản ánh của người dân; thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm.

Đáng chú ý, PC-COVID liên tục được bổ sung các tính năng, tiện ích thuận lợi cho người dùng như cho phép người dùng có thể quét mã QR khi không có kết nối internet (offline), khai báo y tế offline, gửi phản ánh offline và khai báo y tế nhanh.

Mới đây, trong các phiên bản PC-COVID phát hành hồi tháng 1/2022, đơn vị đã bổ sung 2 tính năng mới "Tự khai mũi tiêm" và "Ví giấy tờ". Với tính năng tự khai mũi tiêm, trường hợp thông tin mũi tiêm hiển thị trên ứng dụng PC-COVID chưa chính xác, người dùng có thể tự khai thông tin tiêm và đính kèm ảnh chụp giấy chứng nhận để minh chứng; sau đó thông tin tiêm sẽ được hiển thị lên với dấu "Tự khai". Tính năng mới này giúp người dân thuận tiện khi tham gia các hoạt động phòng, chống dịch mà không nhất thiết phải mang theo giấy chứng nhận tiêm, đồng thời, giải quyết được bất cập về tình trạng các cơ sở tiêm chưa cập nhật, hoặc cập nhật sai thông tin.

Tính năng "Ví giấy tờ" giúp người dân lưu trữ ảnh chụp các giấy chứng nhận như chứng nhận tiêm, chứng nhận xét nghiệm, hay chứng nhận F0 khỏi bệnh. "Ví giấy tờ" hỗ trợ, tạo thuận tiện cho người dân khi tham gia các hoạt động. Các giấy tờ được lưu trữ trong ví do người dân khai báo và chịu trách nhiệm, xuất trình khi cần thiết.

Ứng dụng PC-Covid có thêm tính năng hỗ trợ tư khai kết quả xét nghiệm

Ứng dụng PC-Covid có thêm tính năng hỗ trợ tư khai kết quả xét nghiệm

Tính năng tự khai kết quả xét nghiệm của app PC-Covid được Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 Quốc gia đánh giá là giúp người dùng lưu trữ những giấy tờ quan trọng thay vì phải mang theo các bản giấy như trước đây.

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